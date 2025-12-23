قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
ديني

إجراء جراحة ناجحة لشق عضلة المريء بالمنظار لطفلة بمستشفى سيد جلال الجامعي بطب الأزهر

إجراء عملية ناجحة لشق عضلة المريء بالمنظار لطفلة
إجراء عملية ناجحة لشق عضلة المريء بالمنظار لطفلة
أحمد سعيد

أجرى قسم جراحة الأطفال بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سيد جلال الجامعي بطب الأزهر، عملية  تدخل علاجي دقيق بتقنية شق عضلة المريء بالمنظار (Per Oral Endoscopic Myotomy – POEM) لطفلة تبلغ من العمر عامين فقط وبوزن ٩ كجم. 

وكانت الطفلة تعاني من قيء مستمر، وصعوبة شديدة في البلع، وتأخر ملحوظ في النمو إلى أن تم حجزها والاعتناء بحالتها بقسم جراحة الأطفال بمعرفة د. أحمد أبو الحسن، صاحب الدراسة البحثية لعلاج حالات أكاليزيا الأطفال بالمنظار، تحت إشراف د. إبراهيم جمعان، رئيس وحدة مناظير جراحة الأطفال.

إجراء عملية ناجحة لشق عضلة المريء بالمنظار لطفلة بمستشفى سيد جلال الجامعي بطب الأزهر

وتم إجراء العملية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بقسم الكبد والجهاز الهضمي، بالتعاون مع فريق قسم جراحة الأطفال، والتي استغرقت نحو ٣٠ دقيقة فقط، بنجاح تام دون حدوث أي مضاعفات أثناء أو بعد إجراء العملية، مع تحسن ملحوظ وسريع في البلع، وخروج الحالة بسلام من قسم جراحة الأطفال بعد التأكد من نجاح التدخل واستقرار الحالة العامة.

وتُعد هذه الحالة Case Report علميًّا؛ حيث تُصنف باعتبارها من الحالات النادرة التي يتم فيها تطبيق تقنية POEM لطفل يقل عمره عن ٣ سنوات ووزنه أقل من ١٠ كجم، وهو ما يمثل إضافة علمية وطبية متميزة باسم مستشفيات جامعة الأزهر بما يعزز من مكانة الجامعة إقليميًّا ودوليًّا في مجال مناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة والتدخلات فائقة الدقة بالمنظار.

قام بإجراء العملية د. محمد حمزة، المدرس بقسم الكبد والجهاز الهضمي، بمساعدة د. محمد عبد السلام، المدرس المساعد بالقسم، وفريق تمريض وحدة المناظير، إضافة إلى فريق التخدير والرعاية المركزة برئاسة  د. محمد حشيش رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة، ومشاركة د. عبد الله رشاد، طبيب التخدير، وبحضور وتشريف د. هاني شهاب، أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير بطب القصر العيني.

وتم تقديم الشكر لقيادات الجامعة والكلية برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عصام شفيق مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور عبده الشافعي، رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور محمد النادي، رئيس وحدة الكبد؛ لرعايتهم ودعمهم للأنشطة العلمية التي تقام في مستشفيات الجامعة.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

المتهمين

بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية.. القبض على طرفى مشاجرة بدمياط

سارة خليفة

موكلي كان محبوسا واتهم في القضية.. دفاع المتهم الثالث تكشف التفاصيل في قضية تصنيع المخدرات

هيفاء وهبي

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

