إجراء جراحة ناجحة لشق عضلة المريء بالمنظار لطفلة بمستشفى سيد جلال الجامعي بطب الأزهر

أجرى قسم جراحة الأطفال بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سيد جلال الجامعي بطب الأزهر، عملية تدخل علاجي دقيق بتقنية شق عضلة المريء بالمنظار (Per Oral Endoscopic Myotomy – POEM) لطفلة تبلغ من العمر عامين فقط وبوزن ٩ كجم.

وكانت الطفلة تعاني من قيء مستمر، وصعوبة شديدة في البلع، وتأخر ملحوظ في النمو إلى أن تم حجزها والاعتناء بحالتها بقسم جراحة الأطفال بمعرفة د. أحمد أبو الحسن، صاحب الدراسة البحثية لعلاج حالات أكاليزيا الأطفال بالمنظار، تحت إشراف د. إبراهيم جمعان، رئيس وحدة مناظير جراحة الأطفال.

إجراء عملية ناجحة لشق عضلة المريء بالمنظار لطفلة بمستشفى سيد جلال الجامعي بطب الأزهر

وتم إجراء العملية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بقسم الكبد والجهاز الهضمي، بالتعاون مع فريق قسم جراحة الأطفال، والتي استغرقت نحو ٣٠ دقيقة فقط، بنجاح تام دون حدوث أي مضاعفات أثناء أو بعد إجراء العملية، مع تحسن ملحوظ وسريع في البلع، وخروج الحالة بسلام من قسم جراحة الأطفال بعد التأكد من نجاح التدخل واستقرار الحالة العامة.

وتُعد هذه الحالة Case Report علميًّا؛ حيث تُصنف باعتبارها من الحالات النادرة التي يتم فيها تطبيق تقنية POEM لطفل يقل عمره عن ٣ سنوات ووزنه أقل من ١٠ كجم، وهو ما يمثل إضافة علمية وطبية متميزة باسم مستشفيات جامعة الأزهر بما يعزز من مكانة الجامعة إقليميًّا ودوليًّا في مجال مناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة والتدخلات فائقة الدقة بالمنظار.

قام بإجراء العملية د. محمد حمزة، المدرس بقسم الكبد والجهاز الهضمي، بمساعدة د. محمد عبد السلام، المدرس المساعد بالقسم، وفريق تمريض وحدة المناظير، إضافة إلى فريق التخدير والرعاية المركزة برئاسة د. محمد حشيش رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة، ومشاركة د. عبد الله رشاد، طبيب التخدير، وبحضور وتشريف د. هاني شهاب، أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير بطب القصر العيني.

وتم تقديم الشكر لقيادات الجامعة والكلية برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عصام شفيق مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور عبده الشافعي، رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور محمد النادي، رئيس وحدة الكبد؛ لرعايتهم ودعمهم للأنشطة العلمية التي تقام في مستشفيات الجامعة.