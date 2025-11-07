قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

58 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن في الأسواق.. والشعبة تكشف مفاجأة

منار عبد العظيم

في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، تبرز قضية استقرار أسعار الدواجن كأحد أهم الملفات التي تشغل بال المواطنين والدولة على حد سواء.

 ومع كون الدواجن من السلع الرئيسية في الغذاء اليومي للمصريين، تؤكد الحكومة من خلال شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية حرصها على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة الإنتاج.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الثروة الداجنة وضمان وصول الدواجن بأسعار عادلة للمواطنين.

وأوضح أن السعر العادل للكيلو لا يجب أن يتجاوز 68 جنيهًا، مشددًا على أهمية التزام التجار بالأسعار وعدم رفعها دون مبرر.

السعر العادل للدواجن وواقع السوق

أشار الدكتور عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، إلى أن سعر الدواجن في المزارع يبلغ نحو 58 جنيهًا للكيلو، بينما يمكن لصاحب المحل أن يبيعها بسعر أعلى، مثل 90 جنيهًا، دون وجود نص قانوني يجرمه، مما يجعل السوق بحاجة إلى متابعة مستمرة لضمان استقرار الأسعار.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن كل فرد عليه دور في ضبط الأسعار وعدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار على المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ برامج لتنمية الثروة الداجنة ورفع كفاءتها لضمان توافر الإنتاج بأسعار مناسبة.

متابعة الأسواق وحملات الضبط

لفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع مباحث تموين وزارة التموين لمتابعة الأسواق وإجراء حملات تفتيشية لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأشار إلى ضبط 1019 كيلو من اللحوم والدواجن والرنجة منتهية الصلاحية في محافظة الغربية، ضمن الحملات التي تستهدف التأكد من سلامة السلع الغذائية وعدم وجود مخالفات تؤثر على صحة المواطنين.

غياب العقوبات القانونية على رفع الأسعار

أوضح عبد العزيز السيد أن القانون الحالي لا يجرم رفع الأسعار من قبل التجار، حيث لا توجد مادة قانونية تعاقب من يبيع الدواجن بسعر أعلى من السعر المعلن في المزارع، وإنما توجد متابعة وتعليمات للحد من التجاوزات.

وأكد أن هذه الممارسات تشكل تحديًا أمام استقرار السوق، ما يدفع غرف الدواجن إلى التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان وصول السلع للمواطنين بسعر عادل دون الإضرار بالإنتاج أو بالمستهلك.

جهود الدولة لدعم الثروة الداجنة

اختتم رئيس شعبة الدواجن بالإشارة إلى أن الدولة تقوم بعدة مبادرات لدعم صغار المنتجين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بهدف تحقيق استقرار السوق وضمان توافر الدواجن للمواطنين بأسعار عادلة، وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.

أسعار السلع الغذائية الأساسية أسعار الدواجن شعبة الدواجن ارتفاع الدواجن السلع الغذائية الأساسية

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

