ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأسبوع وإيقاف التداول على 6 أسهم

محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها، لتواصل المسار الصاعد الذي أنهت عليه تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على الأسهم القيادية.

أداء المؤشرات

صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليصل إلى 40443 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% مسجلًا 49742 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند 18277 نقطة.

سجل مؤشر "EGX35-LV" ارتفاعًا بنسبة 0.67% عند مستوى 4398 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى 12142 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليبلغ 16090 نقطة.

كما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% مسجلًا 4122 نقطة.

 إيقاف التداول على 6 أسهم

وفي سياق الجلسة، أعلنت إدارة البورصة إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا، من بينها قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للزيوت والصابون، وسط تداولات نشطة تعكس استمرار حالة الزخم التي تشهدها السوق منذ مطلع نوفمبر.

وتشير التوقعات إلى أن موجة الصعود الحالية قد تستمر خلال الجلسات المقبلة، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات المحلية والأجنبية في الأسهم الكبرى المدرجة بالمؤشر الرئيسي.

