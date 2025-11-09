تكريم رئيس البورصة المصرية في الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين

تم تكريم الدكتور إسلام عزام - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٨ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة واسعة من قيادات المؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين، وممثلي الجهات التنظيمية والرقابية.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للدور الذي قام به الدكتور إسلام عزام في دعم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز التكامل بين القطاعات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتنمية السوق المصرية.

وأعرب الدكتور عزام عن شكره وتقديره لاتحاد شركات التأمين المصرية وللقائمين على تنظيم الملتقى على هذا التكريم، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المالية في جميع القطاعات لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى حضورًا رفيع المستوى من قيادات ورؤساء المؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين، في تأكيد على أهمية الحوار المشترك والتكامل بين مختلف أطراف المنظومة المالية في مصر.