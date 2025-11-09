التموين: بدء طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قام اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع سلسة هايبر وان التجارية، علي طرح الزيوت الحرة من انتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة داخل فروع سلسلة هايبر وان.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، أضافة إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضبط الأسواق، وتم الاتفاق على طرح زيت الطعام "زمزم" المُنتج بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وزيت "توب فاليو" بفروع سلسة هايبر وان الاربعة (فرع السويس، فرع الإسكندرية، فرع الشيخ زايد، فرع العاشر من رمضان) بأسعار مخفضة، حيث سيتم طرح عبوة 700 مللي زيت خليط بمبلغ 46.60 جنيهًا، بدءاً من اليوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ بجميع فروع هايبر وان ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ومن جانبه أكد ممثل سلسلة هايبر وان التجارية على أهمية التعاون مع وزارة التموين، واستمرار التعاون بين سلسة هايبر وان والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف طرح الزيوت بأسعار مخفضة، بالتزامن مع استمرار مبادرة خفض الأسعار.

وأشار الدكتور علاء ناجي إلى أن الشركة القابضة ستقوم بتوفير وتدبير كميات من الزيوت الحره وطرحها بمنافذ هايبر وان بالإضافة الي ما يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية.



