موعد مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
اقتصاد

الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية «إسكان متوسط» للفائزين بمدينة الفيوم الجديدة

شريف الشربيني، وزير الإسكان
شريف الشربيني، وزير الإسكان
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية "إسكان متوسط" التي تم إجراء الحجز الإلكتروني لها للفائزين بمدينة الفيوم الجديدة.

 وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 16/11/2025، وحتى يوم الخميس الموافق 4/12/2025، وفقاً للمواعيد المقررة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، معقبا: "نعمل على توفير الأراضي المتنوعة في مختلف المناطق لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

بدوره، أوضح المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة والمشرف على مدينة الفشن الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة الامتداد الغربي الـ17.5 فدان بمدينة الفيوم من 1 : 10، يوم الأحد 16/11/2025، والقطع من 11 : 20، يوم الاثنين 17/11/2025، والقطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 18/11/2025، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 19/11/2025، والقطع من 41 : 50، يوم الخميس 20/11/2025.

وقال رئيس الجهاز إنه سيتم تسليم القطع من 51 : 60، يوم الأحد 23/11/2025، والقطع من 61 : 70، يوم الاثنين 24/11/2025، والقطع من 71 : 80، يوم الثلاثاء 25/11/2025، والقطع من 81 : 90، يوم الأربعاء 26/11/2025، والقطع من 91 : 100، يوم الخميس 27/11/2025، وتخصيص الأيام من الأحد 30/11/2025: الخميس 4/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إسكان متوسط الفيوم الجديدة الجمهورية الجديدة التنمية العمرانية

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

