اقتصاد

ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري ، ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي والذي تخطي حاجز الـ50 مليار دولار ليصل إلي 50.071 مليارا في الوقت الحالي.


وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار اقترب من 50 مليون دولار مقارنة بما كان عليه خلال الشهر الماضي.


وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.

البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي العملات الأجنبية الاحتياطي الذهبي تحويلات المصريين العاملين الصادرات

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

