قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار

الذهب
الذهب
أ ش أ

كثفت ثلاث دول من أعضاء مجموعة بريكس - هي البرازيل وروسيا والصين - مشترياتها من الذهب خلال شهر سبتمبر 2025، مضيفة ما يقرب من 20 طنًا من المعدن النفيس إلى احتياطياتها، في صفقات قُدرت قيمتها بنحو 2.54 مليار دولار، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية.

وجاءت عمليات الشراء في وقت كانت فيه أسعار الذهب تقترب من مستوى 3,900 دولار للأوقية ، قبل أن تتجاوز حاجز 4,000 دولار في أكتوبر لتسجل مستوىً قياسيًا جديدًا عند 4,381 دولارًا، ثم تستقر حاليًا عند نحو 4,010 دولارات؛ وفق ما نشرته منصة (واتشر جور) المختصة بشؤون الاقتصاد الرقمي.

وبحسب البيانات، استحوذت البرازيل على النصيب الأكبر من المشتريات بواقع 15 طنًا، بينما أضافت روسيا 3 أطنان والصين طنين إلى احتياطياتها خلال الشهر ذاته.

وفي المقابل، زادت الهند مشترياتها في أكتوبر، في إطار جهودها لتنويع مكونات احتياطياتها الأجنبية.

ويواصل أعضاء بريكس منذ نحو ثلاث سنوات تعزيز حيازاتهم من الذهب، وسط توقعات بأن الكتلة قد تسعى في مرحلة لاحقة إلى ربط عملتها المشتركة المرتقبة بالذهب، في محاولة لزيادة مصداقيتها الدولية، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بهذا الشأن.

ورغم الوتيرة المتصاعدة لعمليات الشراء، ما زالت الكتلة بعيدة عن منافسة الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول المالكة لاحتياطيات الذهب عالميًا بنحو 8,133 طنًا، تليها ألمانيا بـ 3,350 طنًا. أما إجمالي ما تمتلكه دول بريكس مجتمعة فيبلغ نحو 6,026 طنً، وهي احتياطيات تعود ملكيتها إلى كل دولة على حدة وليست أصولًا موحدة للتحالف.

ويؤكد خبراء أن استمرار الاتجاه الصعودي في مشتريات الذهب من جانب دول بريكس يعكس مسعى لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، في وقت تتزايد فيه التقلبات الجيوسياسية ومخاطر النظام النقدي العالمي القائم على العملة الأمريكية.

بريكس الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء باكستان

رئيس وزراء باكستان يصف مباحثاته مع رئيسي تركيا وأذربيجان بـ "المثمرة"

غواصة تعمل بالطاقة النووية

وزير دفاع كوريا الجنوبية: يمكننا بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أقل من 10 سنوات

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوقف رسوم التعويض الكربوني على ركاب 21 شركة طيران أوروبية ويكافح التضليل البيئي

بالصور

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد