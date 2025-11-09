قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

استرداد 55 فدانًا و170 قطعة أرض من أملاك الدولة بـ سفنكس الجديدة والعاشر من رمضان

شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم استرداد مساحة 55 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان لمخالفة اشتراطات التخصيص والتعدي بدون سند قانوني، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حماية أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولات تعدٍ على الأراضي. 


وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات أو وضع يد على أراضي الدولة دون وجه حق، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بشكل فوري لحماية أملاك الدولة ومنع التعديات.

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة الواقعة شرق طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، بإجمالي مساحة 55 فدانًا، بمشاركة إدارة الأمن بالجهاز، وبمعاونة إدارات الأمن بأجهزة أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وزايد، وذلك تحت تأمين من شرطة التعمير بمدينة سفنكس الجديدة .

وأضاف جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم تنفيذ قرار سحب واسترداد 170 قطعة أرض (من القطعة رقم 1 حتى القطعة رقم 170) بالمجاورة (53) بمدينة العاشر من رمضان، نظرًا لوجود مخالفات جوهرية لشروط التعاقد المبرمة، وبذلك أصبحت تلك القطع ملكًا للجهاز.

الإسكان المجتمعات العمرانية سفنكس الجديدة أملاك الدولة

