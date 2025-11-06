محافظ المنوفية يسلم 22 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة لعدد من واضعي اليد

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية 22 عقد جديد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية بالتيسير على المواطنين الجادين والحفاظ على حقوقهم ومقدرات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور المستشار القانوني للمحافظة، مدير عام إدارة أملاك الدولة بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن ملف أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الدولة كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حق الشعب ، لافتاً أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 4588 عقداً بمراكز ( السادات - شبين الكوم - منوف -الشهداء - أشمون ) وذلك بالتنسيق التام مع جهات الولاية مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والقوانين المنظمة لهذا الشأن بما يعكس حرص الدولة على طمأنة المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة حريصة على إنهاء ملف التقنين بشكل كامل وتقديم التسهيلات اللازمة ، مناشداً المواطنين الغير الجادين بسرعة تقنين أوضاعهم واستكمال باقي الإجراءات للاستفادة من المزايا التي قدمتها الدولة، مكلفاً الأجهزة التنفيذية باتخاذ إجراءات عاجلة والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان ومضاعفة الجهود وتذليل العقبات والتعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد والالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.