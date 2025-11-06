قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يسلم 22 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة لعدد من واضعي اليد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية 22 عقد جديد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية بالتيسير على المواطنين الجادين والحفاظ على حقوقهم ومقدرات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور المستشار القانوني للمحافظة، مدير عام إدارة أملاك الدولة بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن ملف أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الدولة كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حق الشعب ، لافتاً أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 4588 عقداً بمراكز ( السادات - شبين الكوم - منوف -الشهداء - أشمون ) وذلك بالتنسيق التام مع جهات الولاية مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والقوانين المنظمة لهذا الشأن بما يعكس حرص الدولة على طمأنة المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة حريصة على إنهاء ملف التقنين بشكل كامل وتقديم التسهيلات اللازمة ، مناشداً المواطنين الغير الجادين بسرعة تقنين أوضاعهم واستكمال باقي الإجراءات للاستفادة من المزايا التي قدمتها الدولة، مكلفاً الأجهزة التنفيذية باتخاذ إجراءات عاجلة والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان ومضاعفة الجهود وتذليل العقبات والتعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد والالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية املاك الدولة

