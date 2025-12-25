مصرع 10 أشخاص جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند

لقى أكثر من عشرة أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق في حافلة عقب اصطدامها بشاحنة اليوم، الخميس، على أحد الطرق السريعة في مقاطعة "شيترادورجا" بولاية "كارناتاكا" الواقعة جنوب غربي الهند.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية أن العديد من الأشخاص أصيبوا أيضا جراء الحادث وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة "بنجالور" متجهة إلى مدينة "شيموجا".

وأشارت الشرطة الهندية إلى أنها فتحت تحقيقا من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلن عن تقديم تعويضات مالية لذوي القتلى والمصابين.