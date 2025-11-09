سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية استقرارًا نسبيًّا خلال التحديث المسائي ليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، وفق بيانات محلية شملت معظم المحافظات.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,098 جنيهًا، وعيار 21 نحو 5,335 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4,573 جنيهًا.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار الظاهري، فإن بيانات المحلّات في المحافظات توضّح أن السعر النهائي للمستهلك قد يختلف قليلاً من منطقة إلى أخرى، بسبب اختلافات في المصنعية وارتفاع التكاليف التشغيلية في بعض المناطق النائية.

استقرار الأسعار في ظل ترقّب الأسواق

مراقبة دقيقة لحركة أسعار الذهب تشير إلى أن السوق المصري يشهد حالة من الهدوء النسبي، إذ لم تُسجَّل تغيّرات كبيرة في الأسعار الأساسية لجرامات الذهب المختلفة.

غير أن هذا لا يعني غياب التحديات أو الرقابة الفاعلة من قبل الأسواق؛ ففي حال تحرّك سعر الأوقية عالمياً أو تغيّرت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فقد تُسجَّل تغييرات في الأسعار المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل أسعار الجرامات يوم 9 نوفمبر 2025

فيما يلي جدول تفصيلي لأسعار بيع وشراء جرامات الذهب بأنواعها المختلفة حتى مساء أمس:

عيار 24: سعر البيع 6,102.75 ج.م – سعر الشراء 6,057.25 ج.م

عيار 22: سعر البيع 5,594.25 ج.م – سعر الشراء 5,552.50 ج.م

عيار 21: سعر البيع 5,340.00 ج.م – سعر الشراء 5,300.00 ج.م

عيار 18: سعر البيع 4,577.25 ج.م – سعر الشراء 4,542.75 ج.م

عيار 14: سعر البيع 3,560.00 ج.م – سعر الشراء 3,533.25 ج.م

عيار 12: سعر البيع 3,051.50 ج.م – سعر الشراء 3,028.50 ج.م

عيار 9: سعر البيع 2,288.50 ج.م – سعر الشراء 2,271.50 ج.م

أسعار العملات الذهبية والمشغولات

إلى جانب جرامات الذهب، سجّلت المشغولات والعملات الذهبية أسعاراً ثابتة نسبياً أيضاً:

جنيه ذهب ‎Swiss Gold عيار 21، السعر: 44,900 ج.م

جنيه ذهب محلي عيار 21، سعر البيع: 42,720 ج.م / سعر الشراء: 42,400 ج.م

خاتم ذهب عيار 21: 91,730 ج.م

تعليقة ذهب عيار 18: 47,985 ج.م

أسعار السبائك والفضة

أما السبائك والمعادن الأخرى فكان الوضع كالآتي:

سبيكة ذهب BTC عيار 24: 6,675 ج.م

سبيكة ذهب أخرى عيار 24: 200,430 ج.م

سبيكة ذهب أخرى عيار 24: 64,555 ج.م

سبيكة ذهب أخرى عيار 24: 129,000 ج.م

سبيكة فضة s.a.m عيار 999: 92,680 ج.م

جنيه فضة Safe Haven عيار 925: 830 ج.م

سعر الأوقية العالمية والتحرّكات الدولية

أمّا على المستوى العالمي، فإن سعر أوقية الذهب سجل:

سعر البيع: 4,001.37 $

سعر الشراء: 4,000.78 $

هذه المؤشرات العالمية تُعد مؤشرًا مباشرًا للأسواق المصرية، إذ يمكن أن تؤثّر على الأسعار المحلية حال تغيّرت قيمة الدولار أو ارتفعت الطلبات الدولية.

لماذا يختلف السعر النهائي من محافظة إلى أخرى؟

رغم أن الأسعار الرئيسية في مصر ثابتة تقريبًا، إلا أن السعر الذي يدفعه المستهلك قد يختلف لأسباب عدّة:

-المصنعية: وهي التكاليف التي يضافها التاجر أو الصائغ لخدمة البيع والتشكيل والتنظيف، وقد تختلف حسب المحافظة أو حتى الحيّ داخل المحافظة الواحد.

-تكاليف التشغيل: في بعض المناطق النائية أو التي تعاني من زيادة في تكاليف الكهرباء أو النقل أو الأمان، قد تُضاف رسوم إضافية تؤثّر على السعر النهائي.

-تقلبات العملة المحلية: في حال تغيّرت قيمة الجنيه أمام الدولار، فإن السعر المحلي يتأثّر مباشرة نتيجة الربط النسبي بين الذهب والدولار.

-المتابعة اللحظية للطلب والعرض: في بعض الأيام قد يرتفع الطلب المحلي على الذهب أو يحدث تأخّر في التوريد، ما يرفع السعر قليلاً في بعض المناطق.

دور الذهب كمستثمر ومحفّظ للقيمة

مع استقرار الأسعار نسبياً اليوم، يظل الذهب خياراً جذباً للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، فهو يُعد من الأدوات التي يتم اللجوء إليها للتحوط من تقلبات الأسواق أو انخفاض قيمة العملة.

لكن من الضروري أن ينتبه المشتري إلى السعر النهائي الذي يدفعه، ولتجنّب المفاجآت يُنصح بالمقارنة بين عدة محالّ داخل محافظته والنظر إلى قيمة المصنعية والربح المضاف، وبهذا يضمن قيمة استثمارية حقيقية وليست مجرد اقتناء.

توقعات الحركة خلال الأيام القادمة

إذا ارتفع سعر الأوقية عالمياً أو تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، فهناك احتمال بارتفاع أسعار الذهب محليًّا.

العكس صحيح: إذا استقرت الأوقية أو ارتفع الجنيه، فقد تشهد الأسعار المحلية استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا.

من المهم متابعة حركة الأسعار فترة ما بعد التحديث المسائي وكذلك تحركات الأسواق العالمية لتحديد وقت الشراء المناسب.

في الختام، يمكن القول إن سعر جرام الذهب في مصر حتى مساء الأحد 9 نوفمبر 2025 يشهد استقرارًا نسبيًّا، لكن ذلك لا يعني أن الأسواق خارج نطاق التأرجح أو التغيّر السريع.

ينبغي للمستهلك والمستثمر على حد سواء أن يظلّ يقظاً لحركة الأوقية العالمية، وتقلبات الجنيه، واختلافات المصنعية بين المحافظات.

اختيار توقيت الشراء وقراءة السعر النهائي بدقة يمكن أن يحقّق قيمة أكبر للشراء ويحوّل الذهب من مجرد اقتناء إلى استثمار فعلي.