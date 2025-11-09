سعر الذهب مساء اليوم.. المعدن الأصفر يقترب من أدنى مستوياته عالمياً ومحلياً

يُعتبر الذهب واحدًا من أهم الأصول الاستثمارية التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق المالية والتضخم.

فهو يُعرف بقدرته على الاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل، ما يجعله خيارًا مفضلًا أمام الأزمات الاقتصادية والسياسية.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

في مصر، يزداد اهتمام المتعاملين بالذهب كونه أداة استثمارية آمنة تجمع بين الاستقرار المالي والسيولة العالية، بالإضافة إلى دوره التقليدي في صك الحلي والمجوهرات، مما يعزز الطلب عليه باستمرار.

وشهد سوق الذهب في مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار الجنيه الذهب مع ختام التعاملات، متأثراً بالانخفاض العالمي في أسعار الذهب.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت يواصل فيه المستثمرون والمتعاملون متابعة تحركات المعدن النفيس عن كثب، نظرًا لدوره الاستثماري والأمني في حماية مدخرات الأفراد أمام تقلبات الأسواق المالية.

ويعتبر الجنيه الذهب من أبرز وحدات تداول الذهب في مصر، ويختلف سعره وفقًا لوزنه والعيار المستخدم، بالإضافة إلى المصنعية والدمغة التي تختلف من محل صاغة لآخر.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 2 جرام نحو 10.780 جنيها .

. بلغ سعر الجنيه الذهب 4 جرام نحو 21.560 جنيها .

. وصل سعر الجنيه الذهب 8 جرام نحو 43.120 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب المصنعية التي تتراوح عادة بين 30 و150 جنيها، بنسبة تمثل غالبًا 7% إلى 10% من سعر الجرام، مع اختلاف العيار والمحلات والمحافظات.

سعر الذهب في سوق الصاغة والعيارات المختلفة

سعر الذهب عيار 24: 6.102 جنيه للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

6.102 جنيه للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج. سعر الذهب عيار 21: 5.340 جنيه للجرام، الأكثر استخدامًا في القاهرة والإسكندرية.

5.340 جنيه للجرام، الأكثر استخدامًا في القاهرة والإسكندرية. سعر الذهب عيار 18: 4.577 جنيه للجرام، الأكثر شيوعًا في صعيد مصر.

4.577 جنيه للجرام، الأكثر شيوعًا في صعيد مصر. سعر الجنيه الذهب اليوم: 4.2720 جنيه.

على المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب 4.001 دولار في البورصات الخارجية، ما يعكس الاتجاه العام لأسواق الذهب عالمياً.