شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
سعر الذهب مساء اليوم.. المعدن الأصفر يقترب من أدنى مستوياته عالمياً ومحلياً

الذهب
الذهب
إسراء عبدالمطلب

يُعتبر الذهب واحدًا من أهم الأصول الاستثمارية التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق المالية والتضخم.

فهو يُعرف بقدرته على الاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل، ما يجعله خيارًا مفضلًا أمام الأزمات الاقتصادية والسياسية. 

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

في مصر، يزداد اهتمام المتعاملين بالذهب كونه أداة استثمارية آمنة تجمع بين الاستقرار المالي والسيولة العالية، بالإضافة إلى دوره التقليدي في صك الحلي والمجوهرات، مما يعزز الطلب عليه باستمرار.

وشهد سوق الذهب في مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار الجنيه الذهب مع ختام التعاملات، متأثراً بالانخفاض العالمي في أسعار الذهب. 

ويأتي هذا الانخفاض في وقت يواصل فيه المستثمرون والمتعاملون متابعة تحركات المعدن النفيس عن كثب، نظرًا لدوره الاستثماري والأمني في حماية مدخرات الأفراد أمام تقلبات الأسواق المالية.

ويعتبر الجنيه الذهب من أبرز وحدات تداول الذهب في مصر، ويختلف سعره وفقًا لوزنه والعيار المستخدم، بالإضافة إلى المصنعية والدمغة التي تختلف من محل صاغة لآخر.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

  • سجل سعر الجنيه الذهب 2 جرام نحو 10.780 جنيها.
  • بلغ سعر الجنيه الذهب 4 جرام نحو 21.560 جنيها.
  • وصل سعر الجنيه الذهب 8 جرام نحو 43.120 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب المصنعية التي تتراوح عادة بين 30 و150 جنيها، بنسبة تمثل غالبًا 7% إلى 10% من سعر الجرام، مع اختلاف العيار والمحلات والمحافظات.

سعر الذهب في سوق الصاغة والعيارات المختلفة

  • سعر الذهب عيار 24: 6.102 جنيه للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.
  • سعر الذهب عيار 21: 5.340 جنيه للجرام، الأكثر استخدامًا في القاهرة والإسكندرية.
  • سعر الذهب عيار 18: 4.577 جنيه للجرام، الأكثر شيوعًا في صعيد مصر.
  • سعر الجنيه الذهب اليوم: 4.2720 جنيه.

على المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب 4.001 دولار في البورصات الخارجية، ما يعكس الاتجاه العام لأسواق الذهب عالمياً.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
