بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار في أسعار البيع والشراء داخل محلات الصاغة مقارنة بآخر تحديث مساء السبت.

ويأتي هذا الثبات في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد المصري إنجازًا تاريخيًا جديدًا تمثل في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أعلى مستوى في تاريخه، متجاوزًا حاجز الـ50 مليار دولار.





سعر الذهب اليوم في مصر

أوضحت مؤشرات سوق الصاغة أن سعر الذهب اليوم في مصر استقر على النحو التالي:

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6108.5 جنيه للبيع و6057.25 جنيه للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً بين مختلف الفئات المتداولة.



وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 5599.5 جنيه للبيع و5552.5 جنيه للشراء، بينما جاء سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر طلبًا بين المواطنين – عند 5345 جنيهًا للبيع و5300 جنيه للشراء.



أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل 4581.5 جنيه للبيع و4542.75 جنيه للشراء، فيما استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3563.25 جنيه للبيع و3533.25 جنيه للشراء.



وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3054.25 جنيه للبيع و3028.5 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الذهب عيار 9 – الأقل تداولًا – 2290.75 جنيه للبيع و2271.5 جنيه للشراء.



كما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 42760 جنيهًا للبيع و42400 جنيه للشراء، بينما وصل سعر أونصة الذهب إلى 4001.37 دولار للبيع و4000.78 دولار للشراء، وفق آخر تحديث عالمي.

احتياطي أجنبي تاريخي لأول مرة في تاريخ مصر

وفي تحول اقتصادي كبير، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن تحقيق رقم قياسي جديد في الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي ارتفع إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وأكد البنك أن هذا الارتفاع غير المسبوق يعكس نجاح السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مكونات الاحتياطي وأهميته للاقتصاد المصري

وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكوّن من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تضم الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتُحدّد نسب الحيازة منها وفقًا لتقلبات أسعار الصرف العالمية ومدى استقرارها في الأسواق.

ويستخدم هذا الاحتياطي لضمان توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، كما يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الأزمات الاقتصادية أو اضطرابات الأسواق العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس

وأشار البنك إلى أن القفزة الأخيرة في رصيد الاحتياطي جاءت مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى مستويات تاريخية، إلى جانب استقرار عائدات قناة السويس التي تواصل تحقيق تدفقات نقدية مستقرة.



كما ساهم تحسّن إيرادات السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى السياسات المرنة للبنك المركزي، في دعم مستويات النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة تقلبات الدولار.

علاقة الاحتياطي بسعر الذهب اليوم

ويرى محللون اقتصاديون أن تسجيل هذا الارتفاع القياسي في الاحتياطي الأجنبي قد يسهم في استقرار سعر الذهب اليوم في مصر خلال المرحلة المقبلة، إذ ينعكس استقرار الجنيه على توازن سوق الذهب.

كما يتوقع الخبراء استمرار حالة الثبات النسبي في الأسعار لحين ظهور مؤشرات جديدة على الساحة العالمية، خصوصًا بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والاغلاق الحكومي الامريكي.