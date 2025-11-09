تعرف على أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسراء صبري

تُعد أسعار الذهب من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة على مستوى العالم، نظرًا لارتباطها الوثيق بحركة الأسواق المالية ومستويات التضخم والاستقرار السياسي، فالذهب لا يُعتبر مجرد معدن نفيس يستخدم في الزينة، بل أداة استثمارية ومخزنا للقيمة يلجأ إليه الأفراد والدول في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب تغيرات يومية تتأثر بعوامل عدة، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6109 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5345 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4581 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 42760 جنيه.

