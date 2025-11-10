قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رانيا يوسف تكشف لصدى البلد سر جمالها.. فيديو

الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
أوركيد سامي

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أسرار جمالها ورشاقتها، وذلك في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد" الإخباري، حيث أكدت أن الحفاظ على الجمال يبدأ من الاهتمام بالنوم المبكر وممارسة الرياضة بانتظام.

وأوضحت رانيا يوسف أن الابتعاد عن الضغوطات النفسية وتناول الطعام الصحي من العوامل الأساسية التي تساعدها في الحفاظ على نضارتها وحيويتها، مشيرة إلى أن الراحة النفسية تنعكس بشكل مباشر على المظهر الخارجي.

وأضافت النجمة، أن الجمال الحقيقي يأتي من التوازن بين الجسد والعقل والروح .

يذكر أن تألقت الفنانة رانيا يوسف في مسلسل لينك و الذي يعرض حالياً.


مسلسل "لينك"  من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، ميمي جمال، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال،  اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

https://youtube.com/shorts/etzRWazmVD4?si=_LV8fgokjfRZ2z2o

رانيا يوسف اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد مسلسل لينك

