رانيا يوسف تكشف لصدى البلد سر جمالها.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أسرار جمالها ورشاقتها، وذلك في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد" الإخباري، حيث أكدت أن الحفاظ على الجمال يبدأ من الاهتمام بالنوم المبكر وممارسة الرياضة بانتظام.

وأوضحت رانيا يوسف أن الابتعاد عن الضغوطات النفسية وتناول الطعام الصحي من العوامل الأساسية التي تساعدها في الحفاظ على نضارتها وحيويتها، مشيرة إلى أن الراحة النفسية تنعكس بشكل مباشر على المظهر الخارجي.

وأضافت النجمة، أن الجمال الحقيقي يأتي من التوازن بين الجسد والعقل والروح .

يذكر أن تألقت الفنانة رانيا يوسف في مسلسل لينك و الذي يعرض حالياً.



مسلسل "لينك" من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، ميمي جمال، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

