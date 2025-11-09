حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن طلاق، أو انفصال، ما بين الفنانة هنادي مهنا، عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، دون أن يصدر عن الزوجين حتى الآن أي رد نفيا أو تأكيدا.

من جانبه رفض والد هنادي مهنا، الموسيقار هاني مهنى الرد، للتعليق على خبر الانفصال، مؤكدا أنها أمور خاصة بابنته، لا يحق له التدخل فيها، وأنها سترد في الوقت المناسب لها.

وعلم موقع صدى البلد أن خلافا حادا وقع بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح أدى إلى انفصالهما، دون طلاق رسمي حتى الآن.

فيلم السادة الأفاضل

ويعرض حاليا للفنانة هنادي مهنا فيلم “السادة الأفاضل” ، والتل تدور أحداثه في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

أبطال فيلم السادة الأفاضل

الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، امباير.