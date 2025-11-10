رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

تحدَثَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وحسم الأهلي قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في الزمالك ، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.



وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN: لابد من استمرار أحمد عبدالرؤوف في منصبه كمدير فني للزمالك ، رغم الخسارة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر ، خاصةً أن آداء الفريق في تطور كبير ، رغم استلامه المهمة منذ فترة قصيرة ، إلا أنه أعاد ترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء ، مع التحفظ على التشكيل الذي خاض به لقاء القمة.

وأضاف: أطالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وكذلك جون إدوارد المدير الرياضي للنادي ، بضرورة توفير الدعم الكامل لأحمد عبدالرؤوف مدرب الفريق ، وعدم التدخل في عمله ، وفي هذه الحالة سيتمكن الأبيض من المنافسة على الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية، كما أن استمرار عبدالرؤوف أفضل كثيراً من التعاقد مع مدرب أجنبي دون المستوى.

وتابع: البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا قدم آداءً مميزاً أمام الأهلي بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني ، ولم يستطع لاعبو الأهلي السيطرة عليه وإيقاف خطورته إلا "بالضرب" ، فقد حصل العديد من لاعبي الأحمر على بطاقات صفراء خلال المباراة بسبب "علقة الموت" لخوان بيزيرا.