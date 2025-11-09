قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

ايمن رياض

اكدت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي، أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لا تزال حرجة وغير مستقرة، لليوم الثالث، مشيرتا إلى أن الفريق الطبي يواصل جهوده المكثفة لتحسن حالته الصحيه، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، أول امس الجمعة، بتصادم سيارتين ملاكي ، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

ومن جانبه أكد السيد حسن نقيب الموسيقى بالمنيا، أن مدير المستشفى يتابع الحالة بنفسه لحظة بلحظة، مؤكدًا أن النزيف تراجع نسبيًا مقارنة باليوم الأول ، إلا أن الوضع الصحي العام للمطرب ما زال يتطلب الرعاية الدقيقة، موضحاً اننا  لا نملك سوى الدعاء له بالشفاء، ونسأل الله أن يعافيه في أقرب وقت

مشيرا إلى أن عدد من أعضاء نقابة الموسقيين بالمنيا متواجدون بصفه مستمرة لمتابعة حالته الصحيه والاطمئنان عليه وتوفير كل احتباحاته.

وفي سياق متصل نشر " صدى البلد" التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، والذي جاء به انه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم

وتواصل الأطقم الطبية المتابعة الدقيقة للحالة، وسط دعوات أسرته ومحبيه لتحسن حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين. 
 

