محافظ المنيا يكرم رئيس قطاع البنك الزراعي لدوره فى دعم خطط التنمية

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور فتحي هلال، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، بمناسبة ترقيته رئيساً لقطاع دعم وتطوير الفروع بالمركز الرئيسي، تقديراً لدعمه خطط التنمية ومساهماته الفعالة في خدمة المجتمع المحلي.

وأشاد المحافظ بما قدمه الدكتور فتحي هلال خلال فترة عمله بمحافظة المنيا، من إسهامات بارزة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات التصنيع الزراعي، والمشاركة في تطوير منظومة النقل الداخلي واستبدال سيارات “البيك أب”، إلى جانب جهوده في إبرام بروتوكولات التعاون بين البنك الزراعي والمحافظة لتمويل المنتفعين وراغبي تقنين أراضي أملاك الدولة، بما أسهم في تعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة.

وثمّن المحافظ الدور المجتمعي المتميز للبنك الزراعي المصري، لدعم للأسر الأكثر احتياجاً بتقديم كوبونات غذائية، وتسليم أجهزة كهربائية للشباب المقبلين على الزواج، والمشاركة الإيجابية في الفعاليات الوطنية والمبادرات المجتمعية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس روح الانتماء والمسؤولية تجاه أبناء المنيا.

من جانبه، وجّه الدكتور فتحي هلال الشكر لمحافظ المنيا والقيادات التنفيذية على دعمهم وتعاونهم، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة عمل جماعي بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء المحافظة.