قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كدواني والصقر يكرمان أبطال المنيا المتميزين رياضيا من ذوى الهمم

محافظ المنيا واللاعب احمد حسن
محافظ المنيا واللاعب احمد حسن
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، من خلال تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، باعتبارهم كنز مصر الحقيقي، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية، ليصبحوا جزءًا أصيلاً من أولويات الدولة نحو الارتقاء بجميع فئات المجتمع.

كان محافظ المنيا قد استقبل أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبي العالم، لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، حيث رحب المحافظ بزيارته لمحافظة المنيا ومشاركته في احتفالية دعم ذوي الهمم، مؤكدًا أن حضوره يمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لأبطال المحافظة من متحدي الإعاقة، ويعكس روح المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال احتفالية مديرية الشباب والرياضة لدعم ذوي الهمم، والتي نظمها نادي متحدي الإعاقة لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة، بحضور الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة هبة أبوزيد، مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضيين وأسرهم.

وخلال كلمته، قدم المحافظ الشكر للكابتن أحمد حسن على اهتمامه برعاية وتشجيع اللاعبين الموهوبين ومتحدي الإعاقة، مشيدًا بما يقدمه من دعم معنوي كبير لهؤلاء الأبطال الذين يمثلون رمزًا للتحدي والمثابرة والإصرار على النجاح، مؤكداً أن أبناء المنيا من ذوي الهمم يمثلون نموذجًا يُحتذى به في الإرادة والطموح.

من جانبه، أعرب الكابتن أحمد حسن عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفالية وتواجده بين أبناء محافظته، موجهًا الشكر لمحافظ المنيا على دعمه المستمر لذوي الهمم، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للرياضيين في مختلف الألعاب، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ المنيا والكابتن أحمد حسن بتكريم الأبطال الرياضيين والمدربين المتميزين وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا مالية وملابس رياضية، تقديرًا لإنجازاتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات.

كما تبادل المحافظ وأحمد حسن الدروع التذكارية في لفتة تؤكد التعاون المستمر لدعم ذوي الهمم بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا احمد حسن ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أحمد بلال

أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك

ترشيحاتنا

مرام علي

هيكون سر.. مرام علي تكشف عن عمل جديد بمشاركة أحمد حاتم

مايان السيد

كل سنة وانتي جميلة وموهوبة.. بسنت شوقي تهنئ مايان السيد بعيد ميلادها

فيفي عبده

ماجدة خير الله تثير الجدل بعد سؤالها عن اختفاء فيفي عبده

بالصور

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد