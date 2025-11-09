كدواني والصقر يكرمان أبطال المنيا المتميزين رياضيا من ذوى الهمم

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، من خلال تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، باعتبارهم كنز مصر الحقيقي، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية، ليصبحوا جزءًا أصيلاً من أولويات الدولة نحو الارتقاء بجميع فئات المجتمع.

كان محافظ المنيا قد استقبل أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبي العالم، لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، حيث رحب المحافظ بزيارته لمحافظة المنيا ومشاركته في احتفالية دعم ذوي الهمم، مؤكدًا أن حضوره يمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لأبطال المحافظة من متحدي الإعاقة، ويعكس روح المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال احتفالية مديرية الشباب والرياضة لدعم ذوي الهمم، والتي نظمها نادي متحدي الإعاقة لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة، بحضور الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة هبة أبوزيد، مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضيين وأسرهم.

وخلال كلمته، قدم المحافظ الشكر للكابتن أحمد حسن على اهتمامه برعاية وتشجيع اللاعبين الموهوبين ومتحدي الإعاقة، مشيدًا بما يقدمه من دعم معنوي كبير لهؤلاء الأبطال الذين يمثلون رمزًا للتحدي والمثابرة والإصرار على النجاح، مؤكداً أن أبناء المنيا من ذوي الهمم يمثلون نموذجًا يُحتذى به في الإرادة والطموح.

من جانبه، أعرب الكابتن أحمد حسن عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفالية وتواجده بين أبناء محافظته، موجهًا الشكر لمحافظ المنيا على دعمه المستمر لذوي الهمم، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للرياضيين في مختلف الألعاب، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ المنيا والكابتن أحمد حسن بتكريم الأبطال الرياضيين والمدربين المتميزين وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا مالية وملابس رياضية، تقديرًا لإنجازاتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات.

كما تبادل المحافظ وأحمد حسن الدروع التذكارية في لفتة تؤكد التعاون المستمر لدعم ذوي الهمم بالمحافظة.