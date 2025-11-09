الوطنية للتدريب تنفذ المرحلة الرابعة من برنامج "المرأة تقود" بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المرأة المصرية حققت مكتسبات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتولت العديد من المناصب القيادية، مشيدًا بالدور الفاعل للبرامج التدريبية التي تقدمها الدولة لتأهيل الشباب والمرأة، وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم القيادية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، انطلقت اليوم الأحد فعاليات المرحلة الرابعة من برنامج “المرأة تقود للمحافظات المصرية”، بحضور الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، حيث تنفذ الدورة التدريبية خلال الفترة من 9 حتى 27 نوفمبر الجارى ، لتدريب 52 متدربة، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بديوان عام محافظة المنيا.

ويهدف البرنامج إلى تمكين وتأهيل السيدات على المهام القيادية والإدارية بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

ويمتد البرنامج على مدار 15 يومًا تدريبيا، مستهدفًا السيدات من الفئة العمرية 22 إلى 50 عامًا من مختلف القطاعات (الحكومي، العام، الخاص، ورائدات الأعمال)، من خلال حزمة تدريبية شاملة تشمل: المهارات الإدارية والشخصية، تطوير قدرات القيادة، إدارة المشروعات وريادة الأعمال، التحول الرقمي، وأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

ويُنفذ التدريب من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين، وبحضور الدكتورة هبة خالد منسق الأكاديمية، وفاطمة الزهراء علي منسق المحافظة ومدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.