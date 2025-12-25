تداول 22 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (9) سفن وتم تداول (22000) طن بضائع و(940) شاحنة و(105) سيارات، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1650 راكبا بموانيها.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/- أن حركة الواردات شملت (6000) طن بضائع و(401) شاحنة و(91) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16000) طن بضائع و(539) شاحنة و(14) سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهدت اليوم استقبال السفينة PELAGOS Express، بينما غادرت ثلاث سفن وهي (Pan lily، وAlcudia Express، وأمل)، فيما شهد ميناء نويبع تداول (4000) طن بضائع و(220) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (الحسين، وسينا).