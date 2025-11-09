محافظ المنيا: استعدادات كبيرة لاستقبال 3 ملايين و831 ألف ناخب بـ621 لجنة

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن اللجان الانتخابية بالمحافظة جاهزة لاستقبال نحو 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة للإدلاء بأصواتهم داخل 481 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 621 لجنة فرعية موزعة على مراكز المحافظة التسعة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على دعم كافة الاستحقاقات الدستورية بما يعكس الصورة الحضارية للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ بحضور اللواء أحمد جميل السكرتير المساعد للمحافظة و المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة آخر الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتوفير المناخ الملائم داخل وخارج اللجان، وتسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، خاصة الصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمياه، والتموين، مع التأكد من جاهزية فرق الطوارئ والمولدات الاحتياطية لمواجهة أي طارئ.

وأشار اللواء كدواني إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم، مؤكدًا أن المنيا ستكون في صدارة هذا العرس الديمقراطي لما تتمتع به من كتلة تصويتية كبيرة ووعي سياسي يعكس روح الانتماء والمسؤولية لدى أبنائها.