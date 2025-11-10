موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة.. وزير المالية: قريبا جدا

أكد وزير المالية أحمد كجوك، في رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، وما إذا كانت متوقعة قبل نهاية العام لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذلك مراجعة صرف شريحة من برنامج الصلابة والاستدامة، قائلاً: "نتوقع أن تكون قريباً، ومؤشرات الاقتصاد مطمئنة، خاصة في ظل الكثير من الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، كما أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أعلنا عن دعمهما."

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “قريباً جداً.”

وحول موعد صرف الشريحتين وهل ستكون عقب شهر يناير ؟، قال: "يهمنا في المقام الأول نجاح المراجعتين و هناك قدر كبير من الاستعداد الجيد لهما، ونحن على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي عبر اجتماعات أسبوعية، وهناك تحسن كبير في المؤشرات الاولى.