قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة.. وزير المالية: قريبا جدا
احذر.. انتحال اسم الغير عند الإدلاء بصوتك بانتخابات النواب 2025
لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
دعاء دوام النعمة.. كلمات مستجابة من سُنة النبي
اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور
زيكر تكشف النقاب عن X موديل 2026.. بمدى 530 كم
الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استثنائية وسط تفاؤل حذر بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة.. وزير المالية: قريبا جدا

وزير المالية
وزير المالية
محمد شحتة

أكد وزير المالية أحمد كجوك، في رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، وما إذا كانت متوقعة قبل نهاية العام لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذلك مراجعة صرف شريحة من برنامج الصلابة والاستدامة، قائلاً: "نتوقع أن تكون قريباً، ومؤشرات الاقتصاد مطمئنة، خاصة في ظل الكثير من الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، كما أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أعلنا عن دعمهما."


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “قريباً جداً.”

وحول موعد صرف الشريحتين وهل ستكون عقب شهر يناير ؟، قال: "يهمنا في المقام الأول نجاح المراجعتين و هناك قدر كبير من الاستعداد الجيد لهما، ونحن على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي عبر اجتماعات أسبوعية، وهناك تحسن كبير في المؤشرات الاولى.

وزير المالية أحمد كجوك صندوق النقد الدولي الاقتصاد الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة

ترشيحاتنا

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

بن شرقي

هشام حنفي: ديانج تألق هجوميًا وبن شرقي أحرز هدفًا عالميًا في السوبر المصري

الاهلي

أحمد رضا: سعيد بتواجدي في قائمة الأهلي والمنافسة مع النجوم الكبار

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد