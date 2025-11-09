قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
تقى الجيزاوي

يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



وتضم المسابقة الدولية 14 فيلمًا، هي:
●    اغتراب | مهدي هميلي | تونس، لوكسمبورج، فرنسا، قطر، السعودية | 120 د | 2025
●    الأشياء التي تقتلها | علي رضا خاتمي | تركيا، كندا، فرنسا، بولندا | 113 د | 2025
●    ترميم | جابرييل أوربونايت | ليتوانيا، لاتفيا، بلجيكا | 90 د | 2025
●    ثريا، حبي | نيكولا خوري | لبنان، قطر | 81 د | 2025
●    الركض الصامت | مارتا بيرجمان | بلجيكا، كندا | 94 د | 2025
●    زنقة مالقة | مريم توزاني | المغرب، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا | 116 د | 2025
●    صفصافة | بيتر سانت | مالطا | 99 د | 2025
●    كان يا ما كان في غزة | طرزان وعرب ناصر | فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، الأردن | 87 د | 2025
●    ليس للموت وجود | فيليكس دوفور-لاباريير | كندا | 75 د | 2025
●    مدينة الرمال | مهدي حسن | بنغلاديش | 99 د | 2025
●    ضايل عِنا عرض | مي سعد وأحمد الدنف | مصر | 74 د | 2025
●    اليعسوب | بول أندرو ويليامز | المملكة المتحدة | 98 د | 2025
●    ابن | ناتشو لاكاسا | إسبانيا | 91 د | 2025
●    بينما نتنفس | سيمون ألتون | تركيا | 95 د | 2025

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.
-------------- 
*Cairo International Film Festival Announces Final Lineup for the International Competition of its 46th Edition*

Cairo International Film Festival is pleased to announce the final lineup of films competing in the International Competition of its 46th edition, taking place from November 12 to 21, 2025.

The International Competition features 14 films:
Exile | Mehdi Hmili | Tunisia, Luxembourg, France, Qatar, Saudi Arabia | 120 min | 2025 
The Things You Kill | Alireza Khatami | Turkey, Canada, France, Poland | 113 min | 2025 
Renovation | Gabriele Urbonaitė | Lithuania, Latvia, Belgium | 90 min | 2025 
Souraya, Mon Amour | Nicolas Khoury | Lebanon, Qatar | 81 min | 2025 
The Silent Run | Marta Bergman | Belgium, Canada | 94 min | 2025 
Calle Málaga | Maryam Touzani | Morocco, France, Spain, Germany, Belgium | 116 min | 2025 
Zafzifa | Peter Sant | Malta | 99 min | 2025 
Once Upon a Time in Gaza | Tarzan & Arab Nasser | France, Palestine, Germany, Portugal, Qatar, Jordan | 87 min | 2025 
Death Does Not Exist | Félix Dufour-Laperrière | Canada | 75 min | 2025 
Sand City | Mahdee Hasan | Bangladesh | 99 min | 2025 
One More Show | Mai Saad & Ahmed Eldanf | Egypt, Palestine | 74 min | 2025 
Dragonfly | Paul Andrew Williams | United Kingdom | 98 min | 2025 
A Son | Nacho La Casa | Spain | 91 min | 2025 
As We Breathe | Şeyhmus Altun | Turkey | 95 min | 2025

Cairo International Film Festival is one of the most prestigious festivals in the Arab world and Africa, and the only one in the region to hold a Category "A" accreditation from the International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) in Paris. Founded in 1976, the festival is held annually under the auspices of the Egyptian Ministry of Culture.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية فعاليات الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

أمال ماهر

أمال ماهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

المزيد