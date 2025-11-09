مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.
وتضم المسابقة الدولية 14 فيلمًا، هي:
● اغتراب | مهدي هميلي | تونس، لوكسمبورج، فرنسا، قطر، السعودية | 120 د | 2025
● الأشياء التي تقتلها | علي رضا خاتمي | تركيا، كندا، فرنسا، بولندا | 113 د | 2025
● ترميم | جابرييل أوربونايت | ليتوانيا، لاتفيا، بلجيكا | 90 د | 2025
● ثريا، حبي | نيكولا خوري | لبنان، قطر | 81 د | 2025
● الركض الصامت | مارتا بيرجمان | بلجيكا، كندا | 94 د | 2025
● زنقة مالقة | مريم توزاني | المغرب، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا | 116 د | 2025
● صفصافة | بيتر سانت | مالطا | 99 د | 2025
● كان يا ما كان في غزة | طرزان وعرب ناصر | فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، الأردن | 87 د | 2025
● ليس للموت وجود | فيليكس دوفور-لاباريير | كندا | 75 د | 2025
● مدينة الرمال | مهدي حسن | بنغلاديش | 99 د | 2025
● ضايل عِنا عرض | مي سعد وأحمد الدنف | مصر | 74 د | 2025
● اليعسوب | بول أندرو ويليامز | المملكة المتحدة | 98 د | 2025
● ابن | ناتشو لاكاسا | إسبانيا | 91 د | 2025
● بينما نتنفس | سيمون ألتون | تركيا | 95 د | 2025
يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.
--------------
*Cairo International Film Festival Announces Final Lineup for the International Competition of its 46th Edition*
Cairo International Film Festival is pleased to announce the final lineup of films competing in the International Competition of its 46th edition, taking place from November 12 to 21, 2025.
The International Competition features 14 films:
Exile | Mehdi Hmili | Tunisia, Luxembourg, France, Qatar, Saudi Arabia | 120 min | 2025
The Things You Kill | Alireza Khatami | Turkey, Canada, France, Poland | 113 min | 2025
Renovation | Gabriele Urbonaitė | Lithuania, Latvia, Belgium | 90 min | 2025
Souraya, Mon Amour | Nicolas Khoury | Lebanon, Qatar | 81 min | 2025
The Silent Run | Marta Bergman | Belgium, Canada | 94 min | 2025
Calle Málaga | Maryam Touzani | Morocco, France, Spain, Germany, Belgium | 116 min | 2025
Zafzifa | Peter Sant | Malta | 99 min | 2025
Once Upon a Time in Gaza | Tarzan & Arab Nasser | France, Palestine, Germany, Portugal, Qatar, Jordan | 87 min | 2025
Death Does Not Exist | Félix Dufour-Laperrière | Canada | 75 min | 2025
Sand City | Mahdee Hasan | Bangladesh | 99 min | 2025
One More Show | Mai Saad & Ahmed Eldanf | Egypt, Palestine | 74 min | 2025
Dragonfly | Paul Andrew Williams | United Kingdom | 98 min | 2025
A Son | Nacho La Casa | Spain | 91 min | 2025
As We Breathe | Şeyhmus Altun | Turkey | 95 min | 2025
Cairo International Film Festival is one of the most prestigious festivals in the Arab world and Africa, and the only one in the region to hold a Category "A" accreditation from the International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) in Paris. Founded in 1976, the festival is held annually under the auspices of the Egyptian Ministry of Culture.