مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما

تعاقدت الفنانة مي عمر على تقديم البطولة النسائية أمام الفنان أحمد السقا، في فيلم هيروشيما، وذلك في استكمال لحالة النشاط الفني التي تمر بها مي.

فيلم هيروشيما يدور في إطار تشويقي أكشن، وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج آلاء لاشين.

ومن ناحية أخرى، كانت قد شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صور من كواليس تحضيراتها لمسلسلها الجديد الست موناليزا، والذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2026.

وظهرت مي خلال الصور بصحبة مؤلف العمل محمد سيد بشير ومخرجه محمد علي، وعلقت : "مسلسل الست موناليزا .. رمضان 2026 .. إن شاء الله .. على شاشة إم بي سي مصر .. إخراج أ/محمد علي .. تأليف أ/محمد سيد بشير .. أوعدكم بدراما تلمس القلوب .. دعواتكم".

كما ترتبط الفنانة مي عمر بتصوير فيلم جديد بعنوان شمشون ودليلة، يجمعها بالفنان أحمد العوضي، في أول تعاون فني بينهما.

فيلم شمشون ودليلة، يدور في إطار أكشن كوميدي، وهو بطولة أحمد العوضي، مي عمر، خالد الصاوي، عصام السقا، أحمد عصام السيد، وعارفة عبدالرسول، والفيلم تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي.