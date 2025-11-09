الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها

تعزز العلامات الفرنسية من تواجدها في السوق المصري للسيارات، وذلك باختلاف الفئات المطروحة، وسط تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، بين السيدان والرياضية، إلى جانب اختلاف القدرات الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد"، تفاصيل عن 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في السوق المصري

رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك سعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 100 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 699,000 جنيه إلى 799,000 جنيه.

بيجو 3008

زودت السيارة بيجو 3008 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 cc تيربو، بقوة إنتاجية قدرها 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,989,990 جنيها و 2,249,990 جنيها.

ستروين C5 ايركروس

تستمد ستروين C5 اير كروس قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك ومدة تسارع تقدر بـ 9.4 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/ساعة، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,590,000 جنيه و 1,730,000 جنيه.

رينو داستر

تعتمد هذه السيارة على ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مقترن بمحرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبدأ من 1,150,000 جنيه وصولاً إلى 1,320,000 جنيه.

بيجو 2008

تعتمد بيجو 2008 على محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، تيربو، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ أسعارها في مصر من 1,499,990 جنيها إلى 1,649,990 جنيها.