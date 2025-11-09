دودج تشارجر سكات باك 2026.. تجهيزات جديدة بمحرك 550 حصانًا

كشفت دودج عن الجيل الأحدث من تشارجر سكات باك، في خطوة تعيد تعريف قوة العلامة العريقة، ضمن فئة السيارات الرياضية الحديثة، والتي تأتي بمحرك توربيني مزدوج، الذي يمثل استكمالًا مميزًا في مسيرة الطراز الأسطوري.

تجمع السيارة دودج تشارجر سكات باك 2026 بين الهوية الكلاسيكية الجريئة التي تميز سيارات دودج، والتكنولوجيا المتقدمة التي تمنحها أداءً أكثر دقة، مع المظهر العصري، ومن المقرر أن تبدأ الشركة إنتاج تشارجر سكات باك الجديدة مطلع العام القادم.

دودج تشارجر سكات باك 2026

أداء دودج تشارجر سكات باك 2026

تحمل تشارجر سكات باك محركًا سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مزدوج التيربو، متاحًا بنسختين مختلفتين للقوة، الأولى تستطيع أن تنتج قوة إجمالية قدرها 420 حصانًا، والثانية بقوة 550 حصانًا وعزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر.

تسارع مذهل لسيارة تشارجر سكات باك 2026

تتسارع السيارة تشارجر سكات باك 2026 من وضع السكون 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية فقك، بينما تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 285 كم/س، مع القدرة على خوض مسافة الربع الميل خلال 12.2 ثانية.

دودج تشارجر سكات باك 2026

ولتعزيز التجربة الرياضية الخاصة بسيارة تشارجر سكات باك 2026، اعتمدت على نظام عادم نشط مزدوج يمنح صوت المحرك طابعًا أكثر قوة، إلى جانب أنظمة تقنية تضبط الإقلاع المثالي وتسهل تنفيذ الانطلاقات السريعة، بمكابح بريمبو.

تجهيزات دودج تشارجر سكات باك 2026

تعكس المقصورة روح الأداء العالي التي عرفت بها سيارات دودج، حيث تأتي مجهزة بعدد من التجهيزات ابرزها، تطعيمات من الكربون فايبر والكانتارا، شاشة مركزية قياس 12.3 بوصة تدعم التطبقات الذكية، مقاعد رياضية، مكيف هواء، باقة من تقنيات الحماية وأدوات التحكم.

دودج تشارجر سكات باك 2026

أسعار السيارة دودج تشارجر سكات باك 2026 عالميًا

تقدم دودج تشارجر سكات باك 2026 في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 56,995 دولار أمريكي، فيما تتوفر الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر يقارب 54,995 دولارًا حسب خيارات الأداء والتجهيزات.