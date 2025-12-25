قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
وزير الخارجية يجتمع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

جانب من اللقاء
فرناس حفظي

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة السيد النائب عبد الهادي القصبي، وذلك يوم الخميس ٢٥ ديسمبر، في إطار تعزيز والتعاون المشترك في ملفات حقوق الإنسان. 

وقد حضر اللقاء الدكتور محمد كمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ لدعم الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان فى مصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.


وأوضح الوزير عبد العاطي أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً على الصعيدين التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، من خلال تفعيل عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير دورية تُرفع إلى القيادة السياسية وكان أخرها التقرير الرابع في نهاية شهر سبتمبر. 

كما أشار إلى توجيه  رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الخمسية الجديدة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٣١، والتي تم البدء في إعدادها عبر عملية تشاورية موسعة، مؤكداً أهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في هذه العملية.


وأشاد وزير الخارجية بالدور الذي يضطلع به البرلمان المصري في تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، على نحو يحافظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه، مبرزا الحرص الكامل  للقيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن.

 وأشار إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات ورفع الوعي بالحقوق والواجبات، مستعرضا في هذا السياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها تمثل إطاراً متكاملاً لترجمة الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية إلى واقع ملموس، منوها الى رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، وإيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تناول وزير الخارجية عدداً من المبادرات الوطنية الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مبادرة "حياة كريمة" و"١٠٠ مليون صحة"، مشيراً إلى تكثيف التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية الإقليمية، لافتاً إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨ بما يعكس ثقة المجتمع الدولى في مسار تعزيز حقوق الإنسان في مصر. كما أكد على الدور المحوري للبرلمان في سن التشريعات، وتعزيز الحوار المجتمعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
 

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي تطلعه لمواصلة التنسيق والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مبديا الحرص على الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة حول القضايا الإقليمية والدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.

«القاهرة الأزهرية» تعلن حاجتها لوظيفة «قائم بعمل شيخ معهد».. اعرف الشروط والتفاصيل

«القاهرة الأزهرية» تعلن حاجتها لوظيفة «قائم بعمل شيخ معهد».. اعرف الشروط والتفاصيل

حصاد وحدة «حوار» التابعة لدار الإفتاء المصرية عام 2025

حصاد وحدة «حوار» التابعة لدار الإفتاء المصرية عام 2025

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

