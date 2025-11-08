أسرع سيارة فاخرة في العالم.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT الخارقة؟

كشفت بنتلي البريطانية النقاب عن أول تلميح رسمي لطرازها المرتقب كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026، من خلال صورة تشويقية نشرت عبر حساباتها الرسمية، لتشعل حماس عشاق السرعة والفخامة في أنحاء العالم.

المشهد الأول الذي أظهرته الصورة كشف عن الناحية الجانبية للسيارة كونتيننتال جي تي، والتي تأتي بمفهوم رياضي، مع إطلالة أكثر شراسة، إلى جانب الخطوط الحادة والمصابيح التي تعكس روح الأداء الخارق، مع طابع الرفاهية الذي تتميز به هذه الأيقونة.

بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس

ارتبط لقب كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس منذ عام 2009 بأكثر نسخ بنتلي قوة، وذلك من خلال انطلاقتها الأولى، واستطاعت أن تعزز من تواجد هذه السيارة عبر باقة من الأجيال المتطورة والتي تمتعت بأداء قوي إلى جانب التقنيات الحديثة.

أداء بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس يتجاوز الأرقام

أشارت توقعات بعض التقارير العالمية أن كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس 2026 ستعتمد على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، يمكنه ضخ قوة تتجاوز 640 حصاناً، كما يتوقع أيضًا أن تنطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 3.5 ثانية، مع سرعة قصوى تفوق 336 كم/س التي سجلها الجيل السابق.

بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس

من المتوقع أن تستخدم السيارة مواد خفيفة مثل ألياف الكربون في غطاء المحرك والجناح الخلفي والمرايا، إلى جانب الجنوط المعدنية التي تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، إضافة إلى تحسينات دقيقة، والتي تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

لاشك أن سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس، سوف تضم مقصورة قيادة تتسم بالفخامة، مع الابقاء على المفهوم الرياضي الخاص بها، إلى جانب المقاعد الجلدية الفاخرة، وانظمة الصوت والترفية عالية الأداء، إضافة إلى وسائل الحماية والأمان، وأدوات التحكم والرفاهية.