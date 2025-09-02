قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: تلقّينا دعمًا مباشرًا من ترامب لمواصلة القتال في غزة بلا حلول جزئية
بعد أنباء اهتمام الأهلي.. الفتح السعودي يكشف حقيقة رحيل جوميز
ترامب: نفوذ اللوبي الإسرائيلي في الكونجرس تراجع بشدة بسبب حرب غزة
العامة للأطباء تعلن إصابة نقيب جنوب سيناء بجلطة في المخ
هل الاحتفال بالمولد النبوي عبادة؟ دار الإفتاء تجيب
زفاف أسطوري بتكلفة فلكية.. مينا مسعود وإميلي شاه يشعلان توسكانا بثلاثة أيام من الاحتفالات
بعد هزيمة بيراميدز.. الأهلي يخصم 20% من راتب لاعبيه الشهري
بسبب السوشيال.. خالد الغندور يكشف حقيقة تغريم إمام عاشور وزيزو
باسم مرسي: مش هلعب في مصر تاني.. والمدربين بيخافوا من اللاعبين الكبار
مانشستر يونايتد يعلن رسميا إعارة جادون سانشو إلى أستون فيلا
أحمد موسى يزف بشرى للمصريين بحلول 2027
سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مصنوعة من الخشب.. نسخة فريدة من بنتلي بسعر لا يصدق| صور

بنتلي كونتيننتال GT الخشبية
بنتلي كونتيننتال GT الخشبية
صبري طلبه

ظهرت السيارة بنتلي كونتيننتال GT للبيع عبر احدى المواقع العالمية المتخصصة، إلى هنا الأمر يبدو طبيعي، ولكن إذا عرفت أن تلك السيارة نسخة نادرة بالفعل، ربما ترجع أنها من موديل نادر، أو تنتمي إلى الفئة الكلاسيكية أو ذات القدرات الخارقة.

وفي الحقيقة السيارة بنتلي كونتيننتال GTهي نسخة خشبية خالصة صممت بعناية شديدة، معتمد على خشب الساج البحري تحديدًا، مع الاف القطع الخشبية، ومدة إنجاز العمل تخطت حاجز الـ 3000 ساعة، وتأتي هذه السيارة مستوحاة من الأيقونة الانجليزية والتي انطلقت في عام 2017.

بنتلي كونتيننتال GT الخشبية 

تصميم خشبي مذهل لسيارة بنتلي كونتيننتال GT

اثار هذا العمل اعجاب محبي عالم السيارات، نسبة إلى التفاصيل الخاصة بسيارة بنتلي كونتيننتال GT، مع تقديمها وسط عمل متقن ومميز، حيث تمتعت بلمسات ثلاثية الأبعاد، وبعض التداخلات البارزة والغائرة، التي تعطي طابع حقيقي إلى حد كبير.

بنتلي كونتيننتال GT الخشبية 

لم يقتصر تصميم السيارة بنتلي كونتيننتال GT النسخة الخشبية على الجزء الخارجي فقط، بل يمكن رؤية مقصورة متطابقة بمجرد فتح الأبواب، والتي تعتمد على مفصلات مخصصة، لنشاهد مقاعد مصنوعة من الخشب، ومقود حركة وناقل للسرعات، ومنطقة العدادات، بينما ترتكز تلك التحفة الفنية على جنوط رياضية تحاوطها عجلات منحونة.

بنتلي كونتيننتال GT الخشبية 

سعر السيارة بنتلي كونتيننتال GT الخشبية 

عرضت السيارة بنتلي كونتيننتال GT التي نتحدث عنها، للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية العالمي، بسعر يبلغ 98.900 دولار أمريكي.

بنتلي كونتيننتال GT الخشبية 
بنتلي كونتيننتال GT بنتلي كونتيننتال GT بنتلي كونتيننتال GT الخشبية سيارة خشبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

بالصور

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد