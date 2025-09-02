مصنوعة من الخشب.. نسخة فريدة من بنتلي بسعر لا يصدق| صور

ظهرت السيارة بنتلي كونتيننتال GT للبيع عبر احدى المواقع العالمية المتخصصة، إلى هنا الأمر يبدو طبيعي، ولكن إذا عرفت أن تلك السيارة نسخة نادرة بالفعل، ربما ترجع أنها من موديل نادر، أو تنتمي إلى الفئة الكلاسيكية أو ذات القدرات الخارقة.

وفي الحقيقة السيارة بنتلي كونتيننتال GTهي نسخة خشبية خالصة صممت بعناية شديدة، معتمد على خشب الساج البحري تحديدًا، مع الاف القطع الخشبية، ومدة إنجاز العمل تخطت حاجز الـ 3000 ساعة، وتأتي هذه السيارة مستوحاة من الأيقونة الانجليزية والتي انطلقت في عام 2017.

بنتلي كونتيننتال GT الخشبية

تصميم خشبي مذهل لسيارة بنتلي كونتيننتال GT

اثار هذا العمل اعجاب محبي عالم السيارات، نسبة إلى التفاصيل الخاصة بسيارة بنتلي كونتيننتال GT، مع تقديمها وسط عمل متقن ومميز، حيث تمتعت بلمسات ثلاثية الأبعاد، وبعض التداخلات البارزة والغائرة، التي تعطي طابع حقيقي إلى حد كبير.

بنتلي كونتيننتال GT الخشبية

لم يقتصر تصميم السيارة بنتلي كونتيننتال GT النسخة الخشبية على الجزء الخارجي فقط، بل يمكن رؤية مقصورة متطابقة بمجرد فتح الأبواب، والتي تعتمد على مفصلات مخصصة، لنشاهد مقاعد مصنوعة من الخشب، ومقود حركة وناقل للسرعات، ومنطقة العدادات، بينما ترتكز تلك التحفة الفنية على جنوط رياضية تحاوطها عجلات منحونة.

بنتلي كونتيننتال GT الخشبية

سعر السيارة بنتلي كونتيننتال GT الخشبية

عرضت السيارة بنتلي كونتيننتال GT التي نتحدث عنها، للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية العالمي، بسعر يبلغ 98.900 دولار أمريكي.