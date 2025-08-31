قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: قضينا على أحد كبار قادة حماس في غزة ونفذنا عملية عسكرية في سوريا
إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية..نواب:تجسيد لسيادة الدولة واحترامها للأعراف الدولية
إعلام إسرائيلي: واشنطن أبلغت إسرائيل دعمها لسيادة محدودة على الضفة
نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية في سوريا قبل أيام
الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حسن شحاتة يكشف كواليس حديثه مع اللاعبين بمباراة البرازيل بكأس العالم 2010
نائب بالشيوخ: إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية يؤكد قوة مصر واستقلال قرارها
تشكيل برشلونة أمام فاييكانو في الدوري الإسباني
غارات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان وسط تصاعد الانتهاكات الجوية والطائرات المسيّرة
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف
أحمد موسى: كامل الوزير بيشتغل بالـ20 ساعة دون راحة ولا إجازات والفشلة يهاجمونه
تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أوبترا 2025 كاملة أوتوماتيك .. بأرخص سعر

شيفروليه أوبترا 2025
شيفروليه أوبترا 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة شيفروليه أوبترا من أبرز الإصدارات التي طرحت في السوق المصري مع اختلاف أجيالها، حيث اشتهرت وسط الفئة الاقتصادية، كأحد أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، والتي مازالت تعزز من تواجدها محليًا.

حيث ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لا يتخطى 1500 كيلومتر، وبسعر يبلغ 720 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

شيفروليه أوبترا 2025 

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار، واجراء المقارنات بحسب الموديلات والتجهيزات والفئات ايضا، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية، والفحص الهيكلي، والكشف على السيارة من الداخل.

شيفروليه أوبترا 2025 

مواصفات شيفروليه أوبترا 2025 

تعتمد شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شيفروليه أوبترا 2025 

تحتوي شيفروليه أوبترا على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات كهربائية التحكم من الداخل، مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، باور، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة، مصابيح ضباب.

شيفروليه أوبترا 2025 

كما زودت السيارة شيفروليه أوبترا بجنوط، ومصابيح حادة الشكل، زجاج مظلل خلفي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية من الصدمات بعدد 2.

