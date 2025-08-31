شيفروليه أوبترا 2025 كاملة أوتوماتيك .. بأرخص سعر

تعتبر السيارة شيفروليه أوبترا من أبرز الإصدارات التي طرحت في السوق المصري مع اختلاف أجيالها، حيث اشتهرت وسط الفئة الاقتصادية، كأحد أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، والتي مازالت تعزز من تواجدها محليًا.

حيث ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لا يتخطى 1500 كيلومتر، وبسعر يبلغ 720 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار، واجراء المقارنات بحسب الموديلات والتجهيزات والفئات ايضا، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية، والفحص الهيكلي، والكشف على السيارة من الداخل.

تعتمد شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تحتوي شيفروليه أوبترا على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات كهربائية التحكم من الداخل، مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، باور، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة، مصابيح ضباب.

كما زودت السيارة شيفروليه أوبترا بجنوط، ومصابيح حادة الشكل، زجاج مظلل خلفي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية من الصدمات بعدد 2.