سيارة رياضية من أعلى فئة 2022.. بأقل سعر للمستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدن، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام والكروس أوفر، منها السيارة الصينية شانجان CS 15موديل 2022.

مواصفات شانجان CS 15

تعتمد شانجان CS 15 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 105 حصانًا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي خماسي النقلات.

تجهيزات شانجان CS 15

تضم السيارة شانجان CS 15 مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مخرك كهربائي 12 فولت، مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية، جنوط 16 بوصة، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية AIRBAGS.

زودت شانجان CS 15 بمقصورة تضم فتحة سقف كهربائية حسب الفئة، شاشة لعرض الوسائط بقياس 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، 4 مكبرات صوتية، مثبت سرعة، قفل مركزي، كاميرا خلفية، بلوتوث، مدخل USB.

أبعاد شانجان CS 15

تأتي السيارة شانجان CS 15 موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4135 مم، و1740 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1630 مم.

سعر السيارة شانجان CS 15 موديل 2022

ظهرت شانجان CS 15 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 640 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، ضمن الفئة عالية التجهيزات.

ولكن ننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الكشف الشامل عن الحالة الفنية والهيكلية، إضافة إلى متابعة متوسط الأسعار بحسب الموديلات والفئات.