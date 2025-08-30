قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
اللجنة العربية-الإسلامية تعرب عن أسفها لرفض تأشيرات وفد فلسطين وتدعو واشنطن لاحترام التزاماتها الدولية
عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تسعى لحرب أبدية وتضحي بالرهائن
مصر قوية.. أحمد موسى: 44 دولة تشارك في مناورات النجم الساطع
صدمة حمراء .. وليد الكرتي يفتتح التسجيل لبيراميدز في مرمى الأهلي
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة رياضية من أعلى فئة 2022.. بأقل سعر للمستعمل

شانجان CS 15
شانجان CS 15
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدن، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام والكروس أوفر، منها السيارة الصينية شانجان CS 15موديل 2022.

مواصفات شانجان CS 15

تعتمد شانجان CS 15 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 105 حصانًا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي خماسي النقلات.

 شانجان CS 15

تجهيزات شانجان CS 15

تضم السيارة شانجان CS 15 مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مخرك كهربائي 12 فولت، مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية، جنوط 16 بوصة، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية AIRBAGS.

 شانجان CS 15

زودت شانجان CS 15 بمقصورة تضم فتحة سقف كهربائية حسب الفئة، شاشة لعرض الوسائط بقياس 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، 4 مكبرات صوتية، مثبت سرعة، قفل مركزي، كاميرا خلفية، بلوتوث، مدخل USB.

 شانجان CS 15

أبعاد شانجان CS 15

تأتي السيارة شانجان CS 15 موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4135 مم، و1740 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1630 مم.

سعر السيارة شانجان CS 15 موديل 2022 

ظهرت شانجان CS 15 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 640 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، ضمن الفئة عالية التجهيزات.

ولكن ننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الكشف الشامل عن الحالة الفنية والهيكلية، إضافة إلى متابعة متوسط الأسعار بحسب الموديلات والفئات.

شانجان CS 15 شانجان CS 15 مواصفات شانجان CS 15 سعر شانجان CS 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يشدد على الاستعداد المبكر وإعلان الجداول

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

بالصور

طريقة عمل كب كيك فانيليا

طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب

أفضل تتبيلة للفراخ المشوية.. سر الطعم واللون المميز على سفرتك

طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد