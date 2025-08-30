أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية

تقدم علامة تويوتا اليابانية العريقة، مجموعة كبيرة من إصدارتها داخل السوق السعودي للسيارات، منها السيارة الشهيرة كاميري ضمن موديلات 2025، والتي تتراوح أسعارها بين 105,340 ريالا و149,500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة تويوتا كامري 2025

تعتمد السيارة تويوتا كامري 2025 على محرك بنزين سعة 2500 سي سي، بقوة قدرها 201 حصان، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تويوتا كامري 2025

وتقدم أيضًا تويوتا كامري 2025 بمحرك هايبرد 2500 سي سي، مقترن بمحرك كهربائي، حيث تصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 226 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT، مع استهلاك للوقود بنسبة 27.7 كم لكل لتر.

تويوتا كامري 2025

تجهيزات تويوتا كامري 2025

تضم السيارة تويوتا كامري 2025 مجموعة من التجهيزات تتضمن، وسائد هوائية بعدد 6، كاميرا بنظام 360 درجة، مراقبة المناطق العمياء، التحذير من مغادرة المسار، مثبت سرعة، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، مقعد كهربائي للفئات الأعلى تجهيزًا.

تويوتا كامري 2025

كما تضم تويوتا كامري 2025 نظاما صوتيا ترفيهيا يتراوح بين 6 و9 مكبرات، شاشة عدادات رقمية قايسها 7 أو 12.3 بوصة، دعم التطبيقات الذكية، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فتحة سقف، إضاءة LED، جنوط رياضية.

تويوتا كامري 2025

أسعار تويوتا كامري موديل 2025 في السعودية

تقدم الفئة الأولى من سيارة تويوتا كامري موديل 2025 بسعر يبلغ 105,340 ريالا و 106,605 ريالات للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 111,550 ريالا.

تويوتا كامري 2025

تتراوح أسعار الفئة الرابعة والخامسة بين 117,070 ريالا و120,060 ريالا، ويصل سعر الفئة السادسة والفئة عالية التجهيز إلى 140,990 ريالا و 149,500 ريال سعودي.