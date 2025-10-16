قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا

هاجر ابراهيم

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة توقف إنتاج الغاز في منطقة بولتافا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030.. وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025 وضمان تعديلها في الوقت المناسب.


وجاء في وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030" - التي أوردت وكالة الأنباء (سيبوتنيك) الروسية فحواها اليوم /الخميس/ - أن الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تشمل: تعزيز اهتمام الشباب الأجانب "النشطين" بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج.


وذكرت الوثيقة أن الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول على روسيا لم تؤثر - بشكل جوهري - على هيكل تدفقات الهجرة، حيث إن ديناميكية الهجرة مستقرة نسبيا، وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.


 

الطاقة الأوكرانية الهجمات الروسية إنتاج الغاز روسيا أوكرانيا

