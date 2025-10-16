لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

الأطعمة الغنية بالالياف، من افيد الاشياء التي يمكن أن تعتمد عليها وهي الفواكهة ، والشاي الغنيّ بالفلافونويدات، تُساعد هذه الأطعمة على حماية الخلايا من التضرر التأكسدي، وتخفف الالتهابات في الأنسجة.



الأبحاث تُشير إلى أن تناولها بانتظام قد يبطئ من شيخوخة الجسم، ويحسِّن الوظائف الحركية والعقلية، ويقلل خطر ظهور أشياء مثل ضعف العضلات.





الحمية المتوسطية (Mediterranean Diet)

تركز على الفواكه، الخضراوات، الحبوب الكاملة، الأسماك الدهنية، الزيوت الصحية كالزيت الزيتون، والمكسرات.

هي غذاء ذو فعالية قوية لتقليل مستويات الالتهاب المزمن، مما يساهم في خفض خطر داء السكري النوع الثاني، أمراض القلب، وأمراض مزمنة أخرى.



الأفوكادو باعتدال مع الحذر لبعض الحالات

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية، ألياف، بوتاسيوم، وفيتامين K، ما يجعله مفيدًا للصحة القلبية وضغط الدم عند أشخاص لا يعانون من مشكلة مع تفاعل هذه الفيتامينات أو المعادن.



لكن الأشخاص الذين يستخدمون أدوية مضادَّة للتجلُّط (مثل الوارفارين) أو يعانون من مشاكل كلوية قد يحتاجون لتعديل استهلاكهم منه تجنبًا لتداخل مع الأدوية أو تراكم البوتاسيوم.



التفويض بأن المكسرات بدل الوجبات الخفيفة الضارة

دراسة أظهرت أن استبدال الوجبات الخفيفة ذات السعرات العالية والدهون المشبعة بمكسرات مثل البقان (pecans) يُحسِّن مستويات الكوليسترول، ويخفض الـ LDL (الضار)، ويُحسِّن الصحة العامة للقلب.

