سعر هيونداي إلنترا AD موديل 2025 كسر زيرو.. سوق المستعمل

تعد هيونداي إلنترا AD من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية في مصر، واستطاعت باختلاف أجيالها وموديلاتها، أن تحقق شعبية كبيرة وسط إصدارات فئة السيدان.

وظهرت السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بحالة كسر الزيرو في سوق السيارات المستعملة بمصر، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 1000 كم، وبحالة الفبريكا بالكامل ضمن طرازات الفئة الثانية.

هيونداي إلنترا AD

وبلغ سعر السيارة نحو مليون و40 ألف جنيه للفئة الثانية، ولكن ننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والحالة، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.

مواصفات السيارة هيونداي إلنترا AD

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا AD على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

هيونداي إلنترا AD

وتستمد هيونداي إلنترا AD أوامر الحركة عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 11.6 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لترًا عن خوض مسافة 100 كم.

هيونداي إلنترا AD

تحتوي هيونداي إلنترا AD على مرايات جانبية كهربائية، ريموت تحكم، قفل مركزي، جنوط، إنذار، كاميرا، مكيف هواء، مدخل aux و usb، نظام ترفيهي صوتي، وسائد هوائية، حساسات ركن خلفية، فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd.