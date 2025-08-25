قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 720 حصانًا.. الكشف عن BMW M4 المعدلة من G-Power| صور

 BMW M4 ولمسات G-Power
 BMW M4 ولمسات G-Power
صبري طلبه

تواصل G-Power من تقديم أحدث إصداراتها في مجال تعديل السيارات، بعد أن وضعت لمساتها الساحرة للسيارة BMW M4 الشهيرة، صاحبة تصميم السقف المكشوف وإطلالة الكوبيه.

تصميم BMW M4 ولمسات G-Power

جاءت السيارة BMW M4 بمنظومة عادم مزدوجة، مع مشتت هواء أمامي وخلفي، كلاهم بمظهر رياضي يعزز من التصميم الخاص بهذه النسخة، إضافة إلى جنوط رياضية نحاسية اللون بتصميم النجمة مزدوجة الأضلاع، وإضاءة LED.

 BMW M4 ولمسات G-Power

الواجهة الأمامية لسيارة BMW M4 المعدلة تأتي بمصابيح حادة الشكل، ولمسات خارجية من ألياف الكربون، مع طلاء أسود مط، ومقصورة داخلية من الجلد الأسود للمقاعد، وللأرضيات أيضًا، مع لمسات من الكربون فاير من الداخل.

 BMW M4 ولمسات G-Power

الأداء الفني لسيارة BMW M4

تعتمد السيارة BMW M4 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر تيربو مزدوج، بقوة إنتاجية قدرها 515 كيلووات ما يعادل 700 حصانًا، و850 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على الوصول إلى 720 حصانًا بفضل ترقيات G-Power.

 BMW M4 ولمسات G-Power

سيارة BMW M4 وتسارع مذهل

على الرغم أن أرقام تسارع السيارة BMW M4 لم تكشف عن نفسها بعد ترقيات جي باور، ولكن تشير التوقعات أن تصل السرعة القصوى للسيارة BMW M4 إلى 310 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة قدرها 3 ثواني فقط.

 BMW M4 ولمسات G-Power

أسعار BMW M4 وترقيات G-Power

تأتي حزمة التعديلات بقيمة بلغت 4.295 دولار أمريكي، بينما تصل القيمة الأجمالية للنسخة الأعلى من الترقيات حوالي 41.630 دولار أمريكي.

