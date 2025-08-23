ماذا تقدم هونشي E-HS9 الصينية الفاخرة وكم سعرها؟

تواصل العلامات الصينية ابهار محبي عالم السيارات، وفي هذا الموضوع نتحدث عن احد افخم إصدارات علامة هونشي، وهي النسخة الفاخرة صاحبة اللقب E-HS9.

تتميز السيارة هونشي E-HS9 بتصميم فاخر، حيث تجمع بين الطابع الرياضي والتصميم الفخم الاقرب إلى الأيقونة كولينان، بينما ترتكز على جنوط ذات تصميم أنيق، ومقدمة مدببة ذات مصابيح حادة الشكل.

هونشي E-HS9

مواصفات السيارة هونشي E-HS9

تعتمد السيارة هونشي E-HS9 على محرك بقوة 429 حصانًا، و600 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، ومدى يبلغ 380 كم، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنية الدفع الكلي للعجلات AWD.

هونشي E-HS9

كما زودت السيارة هونشي E-HS9 بمحرك اخر ينتج 543 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 750 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبطارية 99 كيلوات/ساعة، إلى جانب مدى سير يبلغ 441 كيلومتر.

تجهيزات السيارة هونشي E-HS9

تحتوي هونشي E-HS9 على مجموعة كبيرة من التجهيزات منها، مكيف هواء أوتوماتيك رباعي المناطق، شاشة عرض لنظام الترفيه يبلغ قياسها 16.2 بوصة مع تقنيات دعم التطبيقات الذكية، ونظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 8 و12 مكبر، شاشة عدادات رقمية قياس 16.2 بوصة، شاحن لاسلكي للهواتف، منفذ طاقة 12 فولت.

زودت السيارة هونشي E-HS9 بتقنية المقاعد الكهربائية مع إمكانية التعديل إلى 8 وضعيات، فتحة سقف بانورامية، مصابيح ترحيب، إضاءة خارجية LED، باب خلفي كهربائي، جنوط رياضية مصنوعة من الألومنيوم قياس 21 بوصة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية وكاميرا محيطة.

هونشي E-HS9

تدعم هونشي E-HS9 باقة من تقنيات الحماية منها، منظومة الوسائد الهوائية، نظام لمراقبة إجهاد السائق، تحذير التصادم الخلفي، فرامل مانعة الانغلاق، مثبت سرعة تكيفي، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، التحذير من مغادرة المسار، رصد النقاط العمياء، الركن التلقائي، فرامل طوارئ ذاتية.

سعر هونشي E-HS9

تقدم السيارة هونشي E-HS9 في السوق السعودي بسعر يتراوح بين 375,300 و 462,900 ريال سعودي.