الرأس الأخضر : المقابل المادي يحسم مشاركتنا في دورة الإمارات

أكد باولو سانتوس، نائب رئيس اتحاد الكرة في الرأس الأخضر، ان مسؤولي الاتحاد ينتظرون قيمة المقابل المادي الذي سيحصل عليه المنتخب نظير المشاركة في دورة الامارات

وقال سانتوس في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع سهام صالح على اون:، اتحاد الكرة تلقى بالفعل تلقي خطاباً من اجل المشاركة في الدورة ولكن لم يتم إبلاغنا بقيمة المقابل المادي

وأضاف: التأهل للمونديال لاول مرة في التاريخ حدث سيخلد الي الأبد خاصه وانه جاء علي حساب الكاميرون المرشح الأوفر حظاً في المجموعة

وتابع: الاستعداد للمشاركة في المونديال سيكون له حسابات خاصه لاسيما وان البطولة تحتاج اعداد من نوع خاص