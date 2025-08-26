بقوة تصل لـ350 حصانًا.. دي إس تقدم سيارتها الجديدة N° 8 بهذا السعر

كشفت دي إس الفرنسية عن إطلاق سياراتها الجديدة N°8، والتي تعتمد على تكنولوجيا الدفع الكهربائي، مع تصميم عصري، وبعدد كبير من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وتقنيات الحماية والأمان، مما يضعها في منافسة قوية مع إصدارات تسلا وتحديدًا الأيقونة Y.

مواصفات السيارة دي إس N°8

تأتي السيارة دي إس N°8 ببطارية سعة 74 كيلووات، مع مدى سير يبلغ 550 كيلومترًا، معتمده على محرك 400 فولت، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 230 حصانًا، بالإضافة إلى محرك اخر بقوة 245 حصانًا، سعة 97 كيلووات/ساعة، وبمدى سير 750 كيلومتر.

دي إس N°8

وتقدم السيارة دي إس N°8 بمحرك اخر يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 350 حصانًا، ومدى سير يبلغ 700 كيلومتر، مع تقنيات الدفع الرباعي للعجلات، بقدرة الشحن من 20% إلى 80% خلال 27 دقيقة، بينما تبلغ قوتها 160 كيلووات.

دي إس N°8

وزودت دي إس N°8 بعجلة قيادة متطورة تدعم إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، مع شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى انظمة الخرائط، ونوافذ كهربائي، فرامل اوتو هولد كهربائية، شاحن لاسلكي للهواتف، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيك.

دي إس N°8

وتأتي السيارة دي إس N°8 بتصميم عصري يحتوي على مصابيح أمامية حادة الشكل، إضاءة LED، مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، جنوط رياضية، كاميرا 360 درجة، مقابض مخفية للأبواب، بصمة خارجية، لمسات خارجية انسيابية تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

دي إس N°8

سعر السيارة دي إس N°8 عالميًا

تأتي السيارة N°8 بسعر يبدأ من 57.700 يورو.