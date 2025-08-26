قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كمال درويش: التوأم صفقة القرن.. مين زيزو اللي يتقارن بحسام وإبراهيم؟
السودان.. تسجيل 217 إصابة جديدة و9 وفيات بوباء الكوليرا
27 يوما ونودع الصيف.. هل تنتهي موجات الحرارة؟
بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل
بعد التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. اعرف عقوبتها القانونية
نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز
المندوه: الزمالك يواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات
كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير
إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام بيراميدز
إدارة بيراميدز تدرس إقالة يورشيتش.. وكولر المرشح الأبرز
الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تصل لـ350 حصانًا.. دي إس تقدم سيارتها الجديدة N° 8 بهذا السعر

دي إس N°8
دي إس N°8
صبري طلبه

كشفت دي إس الفرنسية عن إطلاق سياراتها الجديدة N°8، والتي تعتمد على تكنولوجيا الدفع الكهربائي، مع تصميم عصري، وبعدد كبير من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وتقنيات الحماية والأمان، مما يضعها في منافسة قوية مع إصدارات تسلا وتحديدًا الأيقونة Y.

مواصفات السيارة دي إس N°8

تأتي السيارة دي إس N°8 ببطارية سعة 74 كيلووات، مع مدى سير يبلغ 550 كيلومترًا، معتمده على محرك 400 فولت، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 230 حصانًا، بالإضافة إلى محرك اخر بقوة 245 حصانًا، سعة 97 كيلووات/ساعة، وبمدى سير 750 كيلومتر.

دي إس N°8

وتقدم السيارة دي إس N°8 بمحرك اخر يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 350 حصانًا، ومدى سير يبلغ 700 كيلومتر، مع تقنيات الدفع الرباعي للعجلات، بقدرة الشحن من 20% إلى 80% خلال 27 دقيقة، بينما تبلغ قوتها 160 كيلووات.

دي إس N°8

وزودت دي إس N°8 بعجلة قيادة متطورة تدعم إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، مع شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى انظمة الخرائط، ونوافذ كهربائي، فرامل اوتو هولد كهربائية، شاحن لاسلكي للهواتف، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيك.

دي إس N°8

وتأتي السيارة دي إس N°8 بتصميم عصري يحتوي على مصابيح أمامية حادة الشكل، إضاءة LED، مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، جنوط رياضية، كاميرا 360 درجة، مقابض مخفية للأبواب، بصمة خارجية، لمسات خارجية انسيابية تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

دي إس N°8

سعر السيارة دي إس N°8 عالميًا

تأتي السيارة N°8 بسعر يبدأ من 57.700 يورو.

دي إس N°8 دي إس N°8 سعر دي إس N°8 مواصفات دي إس N°8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مؤتمر القسوس الشباب ويؤكد: "الكنيسة المحلية هي قلب رسالتنا"

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين

بالصور

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

أنغام
أنغام
أنغام

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد