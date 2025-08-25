قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب سكودا أوكتافيا بـ 300 ألف جنيه

سكودا أوكتافيا موديل 1998
سكودا أوكتافيا موديل 1998
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا أوكتافيا موديل 1998

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا موديل 1998، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 1998 الخارجية

سكودا أوكتافيا موديل 1998

تمتلك سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بن فسلون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سكودا أوكتافيا موديل 1998

سكودا أوكتافيا موديل 1998

تمكنت سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من قطع مسافة 181 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سكودا أوكتافيا موديل 1998 الداخلية

سكودا أوكتافيا موديل 1998

تحتوي مقصورة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الامامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها كونسول وسطي .

سعر سكودا أوكتافيا موديل 1998

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا أوكتافيا موديل 1998

وجدر بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة سكودا أوكتافيا موديل 1998 أوكتافيا مواصفات سكودا أوكتافيا سعر سكودا أوكتافيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بحزب إرادة جيل تواصل انعقادها

لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بحزب إرادة جيل تواصل انعقادها.. صور

الطاقة المتجددة

برلماني: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستقلالاً

الصناعة

صناعة النواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة يدفع بعجلة التنمية الصناعية

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد