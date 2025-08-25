اركب سكودا أوكتافيا بـ 300 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا أوكتافيا موديل 1998

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا موديل 1998، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 1998 الخارجية

تمتلك سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بن فسلون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سكودا أوكتافيا موديل 1998

تمكنت سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 من قطع مسافة 181 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سكودا أوكتافيا موديل 1998 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الامامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها كونسول وسطي .

سعر سكودا أوكتافيا موديل 1998

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدر بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .