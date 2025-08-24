بعد التخفيضات .. مقارنة بيجو 408 و 3008 موديل 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 3008 و بيجو 408 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه .

أبعاد بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

تتوافر سيارة بيجو 3008 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4542 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1641 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2739 مم .

محرك بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 3008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

أسعار بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 459 ألف جنيه .

أبعاد بيجو 408 موديل 2026

بيجو 408 موديل 2026

تأتى سيارة بيجو 408 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1478 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2787 مم .

محرك بيجو 408 موديل 2026

بيجو 408 موديل 2026

تحصل سيارة بيجو 408 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 215 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر.

أسعار بيجو 408 موديل 2026

بيجو 408 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة بيجو 408 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 299 ألف جنيه .