قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد التخفيضات .. مقارنة بيجو 408 و 3008 موديل 2026

بيجو 408 و 3008 موديل 2026
بيجو 408 و 3008 موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 3008 و بيجو 408 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه .

أبعاد بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

تتوافر سيارة بيجو 3008 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4542 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1641 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2739 مم .

محرك بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 3008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

أسعار بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 459 ألف جنيه .

أبعاد بيجو 408 موديل 2026

بيجو 408 موديل 2026

تأتى سيارة بيجو 408 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1478 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2787 مم .

محرك بيجو 408 موديل 2026

بيجو 408 موديل 2026

تحصل سيارة بيجو 408 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 215 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر.

أسعار بيجو 408 موديل 2026

بيجو 408 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة بيجو 408 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 299 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة الكروس أوفر بيجو 3008 موديل 2026 محرك بيجو 3008 بيجو 408 موديل 2026 محرك بيجو 408

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

خلال الجلسة

وزير داخلية إيطاليا يتباهى بطرد 200 لاجئ.. ومسؤولة تحذر أوروبا من "كارثة ديموغرافية"

أرشيفية

إحباط محاولة تهريب ذخائر مخبأة داخل براميل من سوريا إلى لبنان.. صور

أرشيفية

فوق الأرض وتحتها.. جيش الاحتلال يكشف ملامح خطته للهجوم على غزة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد