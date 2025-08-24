أفضل 5 سيارات كهربائية صينية 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أفضل ٥ سيارات كهربائية صينية ٢٠٢٥
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة الصينية موديل 2025 و 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات كهربائية مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اى كيو 7، وام جى ام جى 4 ، و دونج فنج شاين ، واكس بنج جي6، ودونج فنج بوكس .

شيرى اى كيو 7 موديل 2025

تنتج سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2025 قوة 211 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، ويمكن لبطاريتها قطع مدي 520 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني .

تباع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2025 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

ام جى ام جى 4 موديل 2025

قوة سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2025 تصل إلي 200 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 64 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

اكس بنج جي6 موديل 2025

يمكن لبطارية سيارة اكس بنج جي6 موديل 2025 ان تقوم بقطع مسافة 570 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها بطارية سعة 87.5 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 286 حصان، وتصل سرعتها القصي إلي 200 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج جي6 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج جي6 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 590 ألف جنيه .

دونج فنج شاين موديل 2026

عزم دوارن سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 يصل إلي 300 نيوتن/متر، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس موديل 2026

بطارية سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 يصل مدها إلي 430 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 160 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع بسعر 870 ألف جنيه .

