تعرف على بريستون مبتكر سيارة تاكر 48

بريستون تاكر مبتكر في مجال السيارات و رائد أعمال أمريكي اشتهر بسيارته المبتكرة تاكر 48، وهي عبارة عن سيارة قدمت مميزات أمان وتصميم حديثة لم يسبق لها مثيل من ضمنها، الفرامل القرصية وأحزمة الأمان.

واجهت شركة بريستون تاكر تهم بالاحتيال ومحاكمات قضائية، إلا أن تاكر تمت تبرئته، لكن ذلك لم ينقذ الشركة من الانهيار، لتصبح تاكر 48 رمز لحلم تجاري كبير وفاشل.

حيات بريستون تاكر العملية

بدأ حيات تاكر مسيرته المهنية في صناعة السيارات في سن مبكر، وعمل في شركة كاديلاك و فورد و كرايسلر، وفي ثلاثينيات القرن العشرين شارك في مشاريع تجارية غير ناجحة، بما في ذلك بناء سيارات سباق لإنديانا بوليس 500.

الهدف من تأسيس شركة تاكر الخاصة

تأسست شركة بريستون تاكر بهدف تحدي عمالقة صناعة السيارات بعد الحرب العالمية الثانية، وأطلقت الشركة سيارة " تاكر 48 " التي كانت تتميز بالعديد من الابتكارات الحديثة.

مواصفات سيارة تاكر 48

زودت سيارة تاكر 48 وقت إنتاجها بالعديد من المميزات من ضمنها، فرامل قرصية وكانت من أبرز ميزات الأمان الجديدة في تلك الفترة، وأحزمة الأمان، ونظام الحقن بالوقود وكان وقتها ميزة مبتكرة أخرى قدمتها السيارة لتحسين الأداء.

سقوط شركة بريستون تاكر

واجهت شركة بريستون تاكر اتهامات بالاحتيال، وتمت محاكمة تاكر وبعض شركائه في عام 1950، وتم تبرئته لاحقًا إلا أن سمعة الشركة تضررت بشكل كبير، مما أدى إلى إغلاق مصنعها وعدم القدرة على استمرار الإنتاج، وتوفي بريستون تاكر في ديسمبر من عام 1956، بعد إصابته بسرطان الرئة.

والجدير بالذكر ان سيارة تاكر 48 كانت رمز للرؤية المستقبلية والابتكار في عالم السيارات، لانها كان تحتوي علي العديد من اللمميزات التي أصبحت قياسية في السيارات الحديثة، كما ان اسم تاكر ظل مرادف للطموح الكبير والحلم الذي لم يتحقق في مجال الأعمال .