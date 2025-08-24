ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2004، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2004 الخارجية

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2004 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2004

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2004 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2004 الداخلية

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2004 العديد من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2004

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

