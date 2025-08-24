سعر نيسان إكس تريل نيسمو 2026 في السعودية

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان إكس تريل نيسمو موديل 2026 في السعودية، وتنتمي إكس تريل نيسمو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتدمج نيسان الجديدة بين الطابع العائلي متعدد الاستخدامات مع روح الأداء الرياضي الذي يشتهر به قسم نيسمو.

محرك نيسان إكس تريل نيسمو موديل 2026

تستمد سيارة نيسان إكس تريل نيسمو موديل 2026 قوتها من منظومة دفع هجينة e-Power تجمع بين محرك بنزين 3 سلندر سعة 1500 سي سي، بجانب محركات كهربائية أمامية وخلفية، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 330 نيوتن / متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها تعديلات نيسمو التي ركزت على التوزيع الديناميكي للعزم عبر نظام الدفع الكلي e-4ORCE AWD، ما جعل استجابة السيارة في المنعطفات أكثر حدة وثبات.

وتم تحسين نظام التوجيه الكهربائي بسيارة نيسان إكس تريل نيسمو 2026 ليمنح السائق إحساس أكبر بالتحكم على الطرق المتعرجة، وهو ما يجعل إكس تريل نيسمو تقدم تجربة قيادة مغايرة تمامًا عن أي نسخة أخرى من هذا الطراز.

مواصفات نيسان إكس تريل نيسمو موديل 2026

تمتلك سيارة نيسان إكس تريل نيسمو موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، نظام التعليق الذي يحتوي علي مخمدات الصمام المتأرجح هذه التقنية تساهم في تقليل اهتزازات الهيكل عند السرعات العالية وتحافظ على راحة الركاب في الاستخدام اليومي، وبها جنوط مقاس 20 بوصه، وبها إطارات عالية الأداء .

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان إكس تريل نيسمو موديل 2026 بها، واجهة أمامية معاد تصميمها تشمل فتحات تهوية بارزة، وبها لمسات باللون الأحمر الممتد أسفل الصداد وعلى جانبي السيارة، وبها جناح خلفي، وبها مشتت هواء يساهم في تعزيز الديناميكية الهوائية وتقليل قوة الرفع، وبها مقاعد ريكارو رياضية مع تطريزات حمراء تعكس الطابع الهجومي، وبها عجلة قيادة بتصميم خاص تحمل شعار نيسمو.

سعر نيسان إكس تريل نيسمو موديل 2026

تباع سيارة نيسان إكس تريل نيسمو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .