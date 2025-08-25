تقدر تشتري سكودا فيفوريت بـ 60 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا فيفوريت موديل 1994

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا فيفوريت موديل 1994، وتنتمي فيفوريت لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سكودا فيفوريت موديل 1994 الخارجية

سكودا فيفوريت موديل 1994

تمتلك سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة الخلفية، وتم تثبيت شعار شركة سكودا أيضا علي مقدمة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتمتلك 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك سكودا فيفوريت موديل 1994

سكودا فيفوريت موديل 1994

تستمد سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 255 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سكودا فيفوريت موديل 1994 الداخلية

سكودا فيفوريت موديل 1994

زودت مقصورة سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 بالكثير من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج يدوي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سكودا فيفوريت موديل 1994

سكودا فيفوريت موديل 1994

تباع سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

