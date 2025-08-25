قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
بكام عيار 21 .. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تبشر بحالة الطقس: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم
صور تجمعها مع المشاهير.. شنطة البلوجر نرمين طاهر حرز في مباحث الآداب
لقطات من مشاركة المصري هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام ريال مدريد.. صور
إصابة 25 شخصا باختناق في حريق مستشفى جامعة قناة السويس
الدعم الغربي يتواصل.. دفاعات جوية وعقوبات جديدة لمواجهة التصعيد الروسي.. تفاصيل
أنا معملتش حاجة ومبشربش.. انهيار البلوجر نرمين طارق في تخشيبة الآداب
شعبة الخضروات تكشف سر تراجع الأسعار في الأسواق
مادة البرمجة أبرزها|ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا العام المقبل؟
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض أعضاء مجلس نقابة المهندسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقدر تشتري سكودا فيفوريت بـ 60 ألف جنيه

سكودا فيفوريت موديل 1994
سكودا فيفوريت موديل 1994
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا فيفوريت موديل 1994 

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا فيفوريت موديل 1994، وتنتمي فيفوريت لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سكودا فيفوريت موديل 1994 الخارجية

سكودا فيفوريت موديل 1994 

تمتلك سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي حقيبة السيارة الخلفية، وتم تثبيت شعار شركة سكودا أيضا علي مقدمة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتمتلك 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك سكودا فيفوريت موديل 1994

سكودا فيفوريت موديل 1994 

تستمد سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 255 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سكودا فيفوريت موديل 1994 الداخلية

سكودا فيفوريت موديل 1994 

زودت مقصورة سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 بالكثير من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج يدوي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سكودا فيفوريت موديل 1994

سكودا فيفوريت موديل 1994 

تباع سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة السيارات الهاتشباك فيفوريت موديل 1994 مواصفات سكودا فيفوريت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

محمود

محمود ناصف حكما لمباراة الزمالك وفاركو في الدورى الممتاز

كهربا

كهربا يشارك جمهوره منشورا جديدا

شباب كرة الطائرة

شباب الطائرة يتأهلون إلى الدور الثاني بعد الفوز على تركيا في بطولة العالم بالصين

بالصور

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

زي المحلات.. طريقة عمل خلطة الحواوشي

الحواوشي
الحواوشي
الحواوشي

درة تثير الجدل بفستان ملفت

درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد