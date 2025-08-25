قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكام عيار 21 .. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تبشر بحالة الطقس: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم
صور تجمعها مع المشاهير.. شنطة البلوجر نرمين طاهر حرز في مباحث الآداب
لقطات من مشاركة المصري هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام ريال مدريد.. صور
إصابة 25 شخصا باختناق في حريق مستشفى جامعة قناة السويس
الدعم الغربي يتواصل.. دفاعات جوية وعقوبات جديدة لمواجهة التصعيد الروسي.. تفاصيل
أنا معملتش حاجة ومبشربش.. انهيار البلوجر نرمين طارق في تخشيبة الآداب
شعبة الخضروات تكشف سر تراجع الأسعار في الأسواق
مادة البرمجة أبرزها|ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا العام المقبل؟
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض أعضاء مجلس نقابة المهندسين
مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة: شيكابالا عنده حق.. ولاعبون بالزمالك مازالوا يدخنون الشيشة
البث الإسرائيلية: مخاوف داخل الائتلاف الوزاري من انضمام جانتس للحكومة
هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
عزة عاطف

أصبح الطلاء غير اللامع للسيارات خيارًا جاذبًا لعشاق التميز والفخامة، إذ يمنح السيارة مظهرًا أنيقًا ومختلفًا عن الطلاء التقليدي اللامع. 

ورغم هذه الجاذبية البصرية، إلا أن هذا النوع من الطلاء يخفي وراءه تحديات كبيرة، تبدأ من صعوبة تنظيفه والعناية به، وتمتد إلى تكاليف الإصلاح الباهظة وحساسيته الشديدة للعوامل الخارجية، مما يجعل قرار اختياره خطوة تحتاج إلى تفكير متأنٍ قبل الإقدام عليها.

مغاسل السيارات اليدوية تدمره 

من أبرز عيوب الطلاء غير اللامع أنه يحتاج إلى غسيل يدوي حصري، إذ إن غسيل السيارات الأوتوماتيكي أو استخدام الفرشاة يؤدي إلى خدوش واضحة أو بقع لامعة غير متساوية. 

هذا يعني أن مالك السيارة مضطر إما لغسلها يدويًا بشكل منتظم أو تحمل تكلفة الغسيل الاحترافي المتكرر.

استحالة التلميع وإصلاح الخدوش

على عكس الطلاء اللامع، لا يمكن تلميع الطلاء غير اللامع لإزالة الخدوش أو البقع. 

فالخدوش العميقة أو حتى علامات الاحتكاك البسيطة تبقى واضحة، وغالبًا ما يكون الحل الوحيد هو إعادة طلاء اللوحة بالكامل، وهو ما يُعتبر عيبًا مكلفًا للغاية.

تكلفة الإصلاح الباهظة

إعادة طلاء السيارات ذات التشطيب غير اللامع تعد من أغلى عمليات الإصلاح. 

بعض الشركات تفرض آلاف الدولارات لإعادة الرش، وفي السيارات الفاخرة قد تصل التكلفة إلى عشرات الآلاف. 

وهو ما يجعل أي خدش أو عيب بسيط عبئًا ماليًا على المالك.

حساسية الطلاء تجاه المؤثرات الخارجية

الطلاء غير اللامع حساس جدًا للعوامل الجوية مثل أشعة الشمس وروث الطيور والأوساخ. 

ترك هذه العناصر لفترة قصيرة على الطلاء قد يؤدي إلى بقع دائمة أو تلف يصعب إصلاحه، وهو ما يضع المالك في مأزق دائم لحماية السيارة.

عدم ملاءمة منتجات الحماية التقليدية

لا يمكن استخدام الشمع أو الطلاءات الخزفية التقليدية مع الطلاء غير اللامع، لأنها قد تغير مظهره وتجعله لامعًا بشكل غير مرغوب. 

وبالتالي يحتاج أصحاب هذه السيارات إلى منتجات خاصة للحماية والتنظيف، وهو ما يزيد من الأعباء والتكاليف.

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تصويت المصريين بالخارج في اليابان وكوريا والصين

تصويت المصريين بالخارج في اليابان وكوريا والصين بجولة إعادة انتخابات الشيوخ

اعتداء شابين علي المواطنين

تداول فيديو لشابين يستقلان دراجة نارية ويعتديان على المواطنين بالضرب

خالد البلشي

خالد البلشي يعلن عن إحالة صحفي للجنايات بسبب منشور على فيسبوك

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

زي المحلات.. طريقة عمل خلطة الحواوشي

الحواوشي
الحواوشي
الحواوشي

درة تثير الجدل بفستان ملفت

درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

